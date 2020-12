[아시아경제 김봉주 기자] '우리 이혼했어요' 박혜영이 오랜만에 재회한 박재훈의 외모를 지적했다.

11일 방송된 TV조선 '우리 이혼했어요'에는 배우 겸 영화감독 박재훈과, 전 레슬링 국가대표 선수 박혜영이 재회하는 모습이 그려졌다.

박재훈, 박혜영은 이혼 후 6년 만에 다시 만났다.

재회하우스에 먼저 도착한 박재훈은 박혜영과의 만남을 다소 기대하는 듯한 모습을 내비쳤다.

박혜영은 오자마자 박재훈을 보고 "무슨 양복을 입고 왔어. 무슨 양복을 머리는 풀어헤치고 왜 그 모습이야. 왜 이렇게 불편한 모습을 하고 있어"라며 지적했다.

박혜영은 또 분위기가 잡혀있는 재회하우스를 보고 "어머, 여기 좀 부담스럽다"라고 말했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr