[아시아경제 김봉주 기자] 개그맨 이재형(44)이 열애 중이다.

11일 이재형의 소속사 에스드림엔터테인먼트는 "이재형이 일반인 여자친구와 교제 중"이라고 밝혔다.

두 사람은 후배의 소개로 만나 연인 관계로 발전했으며, 진지한 만남을 이어가고 있는 것으로 전해졌다.

방송가에 따르면, 이재형은 13살 연하 미모의 필라테스 강사와 만나고 있는 것으로 알려졌다.

이재형은 데이트 사진을 자신의 인스타그램에 올리는 등 여자친구에 대한 애정을 드러내왔다.

이재형의 한 측근은 "너무 예쁜 커플이다. 특히 깜짝 놀랄 만한 미모의 소유자다. 개그맨들은 미인들을 얻는다는 말을 실감했다"고 말했다.

한편 이재형은 개그 그룹 '졸탄' 팀에서 맏형이자 든든한 정신적 지주 역할을 해왔다. 하지만 오래 전 단란한 가정을 이룬 한현민, 정진욱과는 달리 싱글의 노총각이다.

