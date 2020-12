영화감독 김기덕, 코로나19 합병증으로 사망(종합)

라트비아 병원 입원 이틀여 만에 숨져

칸·베네치아·베를린 본상 모두 받은 유일한 한국인 감독

영화감독 김기덕씨가 11일(현지시간) 라트비아에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 합병증으로 사망했다. 발트 지역 매체 델피(Delfi)에 따르면 김씨는 이날 새벽 현지 한 병원에서 코로나19 증세가 악화해 숨을 거뒀다.

고인은 최근 영화계 인사들의 도움을 받아 라트비아 유르말라에 거처를 마련했다. 지난달 20일 라트비아에 도착했으나 이달 5일부터 행방이 묘연했다. 그는 코로나19 증상이 있어 병원에 입원해 있었다. 그러나 병세가 호전되지 않아 이틀여 만에 사망했다. 이 사실은 라트비아에 거주하는 비탈리 만스키 감독의 수소문으로 확인될 수 있었다. 입원 환자의 개인 정보 보호 규정 때문에 소재 파악에 닷새가량이 걸렸다고 전해진다.

고인은 세계 3대 영화제인 칸·베네치아·베를린에서 본상을 모두 받은 유일한 한국인 감독이다. 2004년 '사마리아'로 베를린 은곰상(감독상)을 받았고, 그해 '빈집'으로 베네치아에서 은사자상(감독상)을 수상했다. 2011년 '아리랑'으로 칸 주목할만한 시선상을 품었으며, 이듬해 '피에타'로 베네치아 황금사자상(최고상)을 거머쥐었다.

그는 1996년 '악어'로 영화계에 데뷔했다. '야생동물 보호구역', '파란 대문', '섬', '실제상황', '수취인불명', '나쁜 남자', '해안선', '봄 여름 가을 겨울 그리고 봄', '활', '시간', '숨', '비몽', '뫼비우스', '일대일', '스톱', '그물', '인간, 공간, 시간 그리고 인간' 등 다양한 색깔의 작품을 발표해 해외에서 큰 주목을 받았다. 특히 러시아권에서 인지도가 높아 지난해 모스크바 국제영화제 심사위원장으로 위촉되기도 했다. 국내에서는 매춘 등에 대한 얄궂은 시선 때문에 페미니스트의 공격을 수시로 받아왔다. 2017년 성 추문에까지 휘말려 국내 활동을 중단하기에 이르렀다.

장례 일정은 아직 정해지지 않았다. 김씨 측은 "상황을 정리한 뒤 결정할 계획"이라고 했다.

