◇현대차그룹 '로봇개' 품는다…보스턴 다이내믹스 지분 80% 인수

현대차그룹이 '로봇 개'로 유명한 미국 로봇 전문업체 보스턴 다이내믹스를 인수했다. 정의선 현대차그룹 회장 취임 후 첫 대규모 인수·합병(M&A)으로, 정 회장은 '책임경영'의 일환으로 직접 사재 2400억원 가량을 출연해 지분 20%를 보유한다. 현대차그룹은 총 11억달러 가치의 미국 로봇 전문 업체 보스턴 다이내믹스에 대한 지배 지분을 소프트뱅크그룹으로부터 인수하기로 최종 합의했다고 11일 밝혔다. 현대차그룹이 보스턴 다이내믹스 지분 80%를, 소프트뱅크그룹이 지분 20%를 보유하게 된다. 현대차그룹의 투자 규모는 8억8000만달러(한화 약 9588억원)로, 미국 앱티브와 자율주행 합작 법인 '모셔널'을 설립하는데 20억달러를 투자한 이후 최대 규모다. 인수에는 현대차(30%)와 현대모비스(20%), 현대글로비스(10%), 정 회장(20%)이 공동 참여한다. 이번 인수는 글로벌 로봇 시장이 기술 혁신과 로봇 자동화 수요로 급성장할 것으로 예상된 데 따른 것이라고 현대차그룹은 설명했다. 현대차그룹에 따르면 올해 444억 달러 수준의 세계 로봇 시장은 2025년까지 연평균 32%의 성장률을 기록해 1772억달러 규모로 성장할 전망이다.

◇LG·SK 배터리소송 판결 내년 2월로 재연기

미국 국제무역위원회가 지난 10일 LG에너지솔루션(전 LG화학 배터리 사업부문)과 SK이노베이션의 전기차 배터리 영업비밀 침해 소송 최종 결정을 내년 2월10일로 또 한번 연기했다. 당초 10월5일로 예정됐던 최종 결정일을 같은 달 26일로, 다시 12월10일로 연기한 데 이어 내년 2월로 세번째 미룬 것이다. 올해 2월 LG가 승소하는 예비 결정이 나와 최종 결정도 LG 승소가 유력하다는 전망이 대체적이지만, 원래보다 넉달이나 일정이 미뤄지면서 변수가 생긴 게 아니냐는 해석도 일각에서 나온다. ITC는 최종 판결을 3차 연기한 배경이나 이유는 밝히지 않았다. 업계에서는 미국 내 코로나19 확산이 심각한 상황과 ITC의 고심이 맞물려 최종 판결일이 미뤄졌다고 보고 있다.

◇최정우 포스코 회장, 사실상 연임 확정

최정우 포스코 회장이 연임을 사실상 확정 지었다. 포스코는 지난 11일 이사회를 열어 최 회장을 차기 최고경영자(CEO) 후보로 주주총회에 추천하는 안건을 만장일치로 의결했다. 아직 주주총회 의결 등의 절차가 남아 있지만, 경쟁자가 없는 단독 후보인 만큼 사실상 차기 회장으로 내정됐다. 이날 CEO후보추천위원회(후추위)는 최 회장이 차기 CEO 후보로 적합하다는 자격심사 검토 결과를 이사회에 보고했다. 최 회장은 1983년 포스코에 입사해 재무실장, 정도경영실장, 가치경영실장을 거쳐 2017년 대표이사 사장을 지냈고 2018년엔 포스코켐텍 대표이사 사장을 역임했다. 최 회장은 포스코가 사회 일원으로 경제적 수익뿐만 아니라 공존·공생의 가치를 추구하는 '기업 시민'으로 발전하겠다는 경영이념을 제시했고, 이를 적극적으로 실천했다는 평가를 받는다. 최 회장은 내년 3월 주주총회와 이사회 결의를 거쳐 공식 재선임된다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr