[아시아경제 김봉주 기자] 아파트 3층 외벽에 앉아 있던3세 여아가 소방관에 의해 무사히 구조됐다.

11일 오후 4시13분께 부산 강서구 명지동 한 아파트 3층 난간 외벽에 A(3)양이 매달려 있다는 신고가 접수됐다.

A양은 외부 난간에 앉아 있는 상태였던 것으로 전해졌다.

출동한 소방에 의해 A양은 10여 분만에 무사히 구조됐다.

