성매매 비용 시비…종업원이 손님 '망치' 폭행, 두개골 함몰

[아시아경제 김봉주 기자] 성매매 비용을 놓고 시비가 붙은 손님 2명을 업소 종사자들이 망치로 폭행하는 사건이 벌어졌다.

11일 MBN 뉴스는 이날 새벽 1시30분께 서울 강남구 역삼동에서 20대 남성 2명이 또 다른 남성 두 명을 폭행했다고 보도했다.

보도에 따르면, 망치로 머리를 맞은 피해자 중 한 명은 두개골이 함몰되는 중상을 입고 병원에서 치료를 받고 있다.

경찰은 새벽에 동선을 추적한 끝에 남성 중 한 명을 사건 현장에서 얼마 떨어지지 않은 곳에서 붙잡았다.

이들 남성은 성매매 비용 문제로 항의하러 찾아온 피해자의 머리를 망치로 수 차례 가격해 중상을 입힌 뒤, 또 다른 피해자의 목을 망치로 때리면서 옷을 벗게 한 뒤 사진을 찍어 "신고하면 여자친구도 죽이겠다"고 협박한 것으로 조사됐다.



경찰은 피의자들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr