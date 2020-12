부천 요양병원 코로나 추가 확진 61명…병동 코호트 격리

[아시아경제 임춘한 기자] 경기도 부천시는 11일 상동 한 요양병원에서 90대 A씨 등 환자 61명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

앞서 A씨 등은 요양병원 종사자 6명이 코로나19 양성 판정을 받음에 따라 전수 검사를 진행한 결과 확진됐다. 이들 중 40∼60대는 7명이며 70대 이상은 54명인 것으로 확인됐다. 해당 요양병원 관련 누적 확진자는 A씨 등을 포함해 모두 67명으로 늘었다.

방역 당국은 환자들이 1주일 이상 외부 출입자 없이 이 병원에 머무른 점을 들어 외부를 다녀온 직원을 통해 감염이 확산한 것으로 추정하고 있다. 해당 요양병원은 지난 10월 말께 한 차례 전수 검사를 진행해 전원 음성 판정을 받았다.

방역 당국은 집단 감염이 발생한 병동을 코호트(동일집단) 격리하고 역학조사를 통해 확진자의 동선과 접촉자를 확인하고 있다. 부천의 코로나19 누적 확진자는 모두 732명이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr