'헤어지자'는 연인 말에 분노…살해·시신 유기한 남성 2명, 경찰에 붙잡혀

피해자 포함 3명 모두 탈북민 출신

[아시아경제 임주형 기자] 이별을 통보한 여성을 살해하고 시신을 야산에 버린 탈북민 남성 두 명이 경찰에 붙잡혔다.

11일 MBC '뉴스데스크' 보도에 따르면 경기도 광명 한 아파트 1층에 거주하는 여성을 살해한 남성 두 명이 지난 8일 경찰에 검거됐다.

이들 두 사람은 지난 6일 해당 아파트에서 여성을 살해한 뒤, 시체를 야산에 유기한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 당시 피해자 여성은 자택에 들어간 뒤 연락이 끊겼다. 이후 이를 수상하게 여긴 가족이 경찰에 신고했고, 신고를 접수한 뒤 출동한 경찰은 문을 강제로 열고 들어갔지만, 집 안에는 아무도 없었다.

경찰은 여성이 거주하던 아파트 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보, 조사하던 중 수상한 정황을 포착했다. 6일 당시 새벽까지 아파트 주차장에서 기다리던 남성 2명이 피해자의 집으로 들어가는 모습이 포착된 것이다. 이들은 전날(5일) 밤부터 여성이 집에 올 때까지 기다렸다가, 여성이 복귀하자 따라 들어가 살해한 것으로 조사됐다.

또 이들은 시신을 승합차로 옮겨 경기도 양평 야산에 유기한 것으로 확인됐다.

범행 후 이들은 인천 자택에 숨어 있다가 지난 8일 경찰에 붙잡혔다.

경찰 조사에서 이들 중 한 명은 "숨진 여성과 오래 알고 지낸 연인이었다"며 "자신과 헤어지고 다른 남성을 만난 데 화가 났다"는 취지로 진술했다.

숨진 여성과 가해 남성 2명 등 3명은 모두 탈북민으로 확인됐다. 특히 피해자 여성은 수년 전 한국으로 건너온 뒤, 양부모와 인연을 맺고 미용사로 일했던 것으로 전해졌다.

경찰은 가해 남성 2명을 살인, 시체 유기 혐의로 구속했다.

또 시신을 옮기는 데 쓰인 승합차를 압수하고 시신에 대해 국립수사과학연구원에 부검 및 정밀감식을 의뢰, 여성의 정확한 사망 경위를 조사할 방침이다.

