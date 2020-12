[아시아경제 임춘한 기자] 전 여자친구를 숨지게 한 뒤 야산에 암매장한 20대가 구속됐다.

경기 광명경찰서는 11일 살해 및 사체유기 등의 혐의로 A(27)씨와 그의 지인 등 2명을 구속했다고 밝혔다.

A씨 등은 지난 6일 새벽 20대 여성인 B씨가 거주하는 광명의 한 아파트에서 B씨를 살해한 뒤 시신을 승합차로 옮겨 양평 야산에 묻은 혐의를 받고 있다.

A씨는 전 여자친구였던 B씨가 헤어진 뒤 다른 사람을 만나는 것에 화가 나 범행한 것으로 조사됐다. A씨와 B씨 등은 모두 탈북민인 것으로 알려졌다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr