“학교 밖에서도 졸업 학력 취득 할 수 있어요”

경남도 학교밖청소년지원텐터 학습지원프로그램 운영

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도 학교밖청소년지원센터는 학업 중단 이후 학습지원 프로그램을 이수한 학교 밖 청소년이 중학교 졸업 학력을 취득했다고 11일 밝혔다.

이는 2019년 첫 사례에 이어 경남에서 두 번째 사례다.

학력 인정을 받은 김모양(17)은 개인 사정으로 중학교 2학년 과정 중에 학업을 중단했다.

하지만 학습지원사업 교육과정을 이수해 중학교 졸업 학력을 인정받게 됐다.

학력 인정을 통해 성취에 대한 자신감을 회복해 내년에는 고등학교 진학을 목표로 하고 있다.

도 학교밖청소년지원센터는 경상남도 교육청과 협력해 만 24세 이하 초·중학교 미취학·학업 중단 학교 밖 청소년을 대상으로 검정고시를 응시하지 않고도 온라인 초·중학교 수업을 통해 학력 인정의 기회를 제공하는 학습지원 시범사업을 운영하고 있다.

한편 도내에는 90명의 학교 밖 청소년들이 학습지원사업 학습자로 등록해 학업을 지속하고 있다.

