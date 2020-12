[오늘날씨] 수도권 등 '뿌연 하늘'…서울 아침 영하 1도

[아시아경제 김봉주 기자] 토요일인 12일은 전국이 구름 많다가 중부지방부터 차차 맑아지겠다.

기상청은 "이날은 중국 산둥반도에서 동진하는 고기압의 영향을 받아 따뜻한 서풍이 불면서 추위가 누그러지겠다"며 "아침기온도 영상권을 유지하겠다"고 밝혔다.

또 건조특보가 발효된 강원 영동, 경상 해안, 경북 북동 산지는 대기가 매우 건조하겠다.

특히 강원 영동과 경상 동해안에는 바람도 강하게 불어 화재 예방에 주의해야 한다.

지역별로 아침 최저기온은 △서울 -1도 △춘천 -3도 △강릉 3도 △대전 1도 △청주 1도 △대구 3도 △광주 4도 △전주 3도 △부산 6도 △제주 9도 △울릉도·독도 6도 등으로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 6도 △춘천 7도 △강릉 10도 △대전 9도 △청주 8도 △대구 10도 △광주 10도 △전주 9도 △부산 12도 △제주 12도 △울릉도·독도 9도 등이다.

미세먼지 농도는 대부분의 권역이 '보통', 경기남부·충청권·광주·전북은 '나쁨' 수준이겠다.

기상청은 "아침 중부내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 많겠고, 내일 낮 동안에도 일부 지역에는 연무나 박무가 끼겠으니, 건강관리와 교통안전에 유의하기 바란다"고 당부했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr