"집도 없는데 아이 어떻게 낳나" 신혼부부 10쌍 중 4쌍은 무자녀

신혼부부 42.5% 무자녀…57%는 무주택

전문가 "집값 불안정, 결혼·출산 악영향"

[아시아경제 강주희 기자] "집도 없는데 어떻게 아이를 낳아요", "내 집 마련하는 것도 버겁습니다…."

최근 경기 불황, 부동산 가격 급증 등으로 인해 출산을 하지 않는 신혼부부가 늘고 있다. 신혼부부 중 절반 이상은 무주택자인 것으로 나타났고, 무주택 신혼부부는 주택이 있는 신혼부부보다 상대적으로 출산율도 낮은 것으로 확인됐다. 집 문제가 출산에 걸림돌이 되고 있는 셈이다.

전문가는 안정적인 내 집 마련을 못한다는 불안감이 증폭하면서 결혼·출산에 악영향을 끼지고 있다고 우려했다.

10일 통계청이 발표한 '2019년 신혼부부 통계결과'에 따르면 지난해 11월1일 기준 결혼한 지 5년이 넘지 않은 신혼부부는 모두 126만쌍으로 전년 대비 4.7% 감소했다. 이 중 초혼인 신혼부부는 99만8000쌍으로 집계됐으며, 이 가운데 자녀가 없는 부부는 42.5%, 전년대비 2.3%포인트 올랐다.

초혼 신혼부부의 평균 출생아 수는 지난 2018년 0.74명에서 0.71명으로 0.03명 감소했다. 신혼부부 10쌍 가운데 4쌍 이상은 결혼한 지 5년 안에 아이를 낳지 않고, 자녀를 낳아도 1명 이상은 갖지 않는 셈이다. 맞벌이의 경우 더 아이를 낳지 않았는데, 평균 출생아는 0.63명으로 외벌이(0.79)보다 낮은 것으로 확인됐다.

주택을 소유하지 않은 부부는 57.1%(57만168쌍)로 1년 전보다 0.9%포인트 올랐다. 특히 신혼부부의 자녀 출산에는, 주택 유무가 큰 요인으로 작용했다. 무주택 부부 가운데 자녀가 없는 비율은 46.8%로, 주택이 있는 부부(36.7%)보다 높았다. 전년도 무주택 부부와 유주택 부부의 무자녀 비율이 각각 44.0%와 35.2%인 점을 고려하면, 주택이 없는 부부가 자녀를 낳지 않는 경향이 두드러진다는 해석이 나온다.

결혼한 지 1년 차가 됐다고 밝힌 30대 직장인 김 모 씨는 "결혼 후 아이를 낳을 계획이 있었지만 집값이 폭등해서 무리해게 대출받고 두 명 다 맞벌이를 하다 보니 어쩔 수 없이 출산 계획은 3~4년 뒤로 미루게 됐다"라며 "아이를 낳고 싶어도 출산 과정에서 들어가는 지출이나 출산휴가, 육아휴직 등으로 경제적 공백이 생길 것을 고려하면 쉽게 출산을 계획하기 어려운 게 현실"이라고 토로했다.

주택 마련이 어려워지면서 결혼 1년 차 부부의 주택 소유율도 2018년 32.5%에서 2019년 29.9%로 더욱 낮아졌다. 무주택 부부의 평균 출생아 수는 0.65명으로, 유주택 부부(0.79명)보다 적었다. 집이 있을수록 아이 낳는 비율도 높고, 낳더라도 더 많이 낳는다는 뜻이다.

내 집 마련을 위한 신혼부부의 빚도 증가하고 있는 것으로 나타났다. 지난해 초혼 신혼부부 중 86%가 대출 잔액이 있는 것으로 조사됐고, 대출 잔액 중간값은 1억1208만원으로 전년(1억원) 대비 12.1%나 늘었다. 주거가 안정되지 않고 대출금을 갚아야 하는 경제적 부담이 늘어나면 출산 계획도 미뤄질 수밖에 없다는 분석이다.

20대 직장인 이 모 씨는 "결혼하고 싶은 마음이 없는 것은 아니지만, 집 마련 등 들어가는 돈을 생각하면 쉽게 하고 싶다는 마음이 들지 않는다"라며 "적은 월급으로 혼자 살기도 버거운데, 집 장만에 아이까지 낳는다는 것은 꿈도 꿀 수 없다. 아이에게도 좋은 환경을 만들어주지 못할 것이란 생각이 들기 때문"이라고 말했다.

전문가는 집값 상승, 부동산 불안정 등으로 인해 결혼·출산에 미치는 악영향이 심각하다고 지적했다.

곽금주 서울대 심리학과 교수는 "사람들에게 의식주는 가장 중요한데, 특히 요즘은 안정적인 집을 갖는다는 것의 의미가 더욱 중요해졌다"라며 "예전에는 집을 꼭 소유해야 한다는 생각이 강하지 않았지만 지금처럼 집값이 상승하고 불안정한 상황이 지속하고 관련 정책이 잇따라 바뀌면서 사람들이 원래 살던 집에서도 쫓겨날 수도 있다는 불안감이 생기게 됐다"고 분석했다.

이어 "부동산 관련 갈등이 심화하면서 사람들은 앞으로 미래를 어떻게 계획해야 할지 희망이 보이지 않고, 평생을 일해도 집을 가질 수 없다는 불안감에 휩싸이게 됐다"라며 "경제적으로 어렵다 보니 결혼도, 애를 낳을 계획을 세우는 것에도 여유가 없어졌다. 더군다나 아이를 기르기 위해서 거주 환경이 바뀌는 것을 사람들이 좋아하지 않는다. 부동산과 관련한 공포가 결국 결혼, 출산 등에 영향을 미치고 있는 것"이라고 우려했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr