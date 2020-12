21일부터 전국 '무인민원발급기' 4450대서 여권사실증명 발급

[아시아경제 임철영 기자]외교부가 21일부터 행정안전부와 협력해 여권정보증명서 등 여권사실증명 6종에 대해 무인민원발급기를 통한 발급서비스를 제공한다.

여권사실증명 6종은 여권발급기록증명서(국/영), 여권실효확인서(국/영), 여권발급신청서류 증명서, 여권정보증명서(신규) 등이다.

지금까지 여권사실증명은 전국 250개 여권사무대행기관 민원창구에 직접 방문하거나 정부24 홈페이지에서 공동인증서 로그인을 통해서 발급 받을 수 있었다.

21일부터는 전국의 공공기관 및 공공시설에 설치된 무인민원발급기 4450대에서도 주민등록번호 입력, 지문인식만으로 24시간 발급 가능하다.

외교부 당국자는 "이번 무인민원발급 서비스는 우리 국민의 여권 관련 민원서류 발급 편의를 제고할 것으로 기대되며, 앞으로도 외교부는 비대면 여권민원서비스 확대를 위한 서비스 발굴 및 개선 노력을 지속해 나갈 예정"이라고 설명했다.

