삼양홀딩스우 등 27개 종목 내년 단일가매매 적용 후보로 선정

평균 체결주기 10분 초과시 지정

지정되면 내년 1년 간 30분 주기 단일가매매 적용

[아시아경제 이민우 기자] 삼양홀딩스우 선주 등 27개 종목이 내년 한 해 동안 단일가매매가 적용될 후보로 선정됐다.

한국거래소는 내년 한 해 동안 단일가매매 방식으로 거래될 저유동성 종목 27개를 예비 선정해 11일 발표했다. 거래 빈도가 낮은 종목의 가격발견기능 제고를 위해서다. 상장주식 유동성 수준을 1년 단위로 평가해 평균 체결주기가 10분을 초과하는 경우를 저유동성 종목으로 분류, 단일가매매를 적용하기로 한 것이다.

이 같은 평가 결과 지난 9일 기준 저유동성에 해당되는 종목은 총 38개였다. 이중 유동성공급자(LP) 지정 종목 11개를 제외한 27개(코스피 25개, 코스닥 2개)가 예비 선정됐다.

거래소는 예비 종목들을 대상으로 오는 30일 LP 지정 여부 및 유동성 수준을 평가해 단일가매매 대상 종목으로 최종 확정할 예정이다. 예비 종목 선정 시에는 평균 체결주기(체결듀레이션, 매매체결간의 평균적인 시간 간격 : 전체거래시간/거래건수)가 10분을 초과하는 경우 저유동성 종목으로 분류됐다. 이중 최종거래일 기준 직전 3개월 간 평균 체결주기가 60초 이하인 종목은 저유동성 종목에서 제외된다.

단일가대상 종목으로 최종 확정되면 내년 1월4일부터 같은해 12월30일까지 30분주기 단일가매매가 적용된다. 다만 LP계약 여부 및 유동성 수준을 월 단위로 반영해 단일가매매 대상 종목 여부를 재평가한다. LP계약 또는 유동성 수준 개선으로 단일가매매 대상에서 제외된 종목이 LP계약이 해지되거나 유동성 수준이 다시 악화되는 경우에는 익월부터 단일가매매 다시 적용된다.

또한 LP 지정 등으로 저유동성종목 단일가 대상에서 제외되더라도, 상장주식수 50만주 미만 우선주 혹은 단기과열종목 등에 지정될 경우 단일가매매가 적용될 수 있다.

