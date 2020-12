[해외주식 돋보기]“룰루레몬, 밸류에이션 부담… 강한 브랜드임은 분명”

[아시아경제 구은모 기자] 룰루레몬(lululemon athletica·LULU US)이 3분기 온라인 매출이 강세를 보이며 시장예상치를 웃도는 실적을 거뒀다. 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)은 부담 요인이지만 강한 브랜드임은 분명하다는 평가다.

룰루레몬은 2021회계연도(1월 결산) 3분기(8~10월) 매출액이 11억2000만달러로 지난해 같은 기간보다 22% 증가했고, 조정 주당순이익(EPS)이 1.1달러로 컨센서스를 상회했다. 동일 점포 매출액 성장률은 19% 기록하며 2분기 역성장을 딛고 회복세가 관찰됐다. 총 이익률은 56.1%로 전년 대비 100bp 상승했고, 영업이익률은 18.3%로 90bp 하락했다.

홈트레이닝 효과로 온라인 매출이 강세를 보였다. 임은혜 삼성증권 연구원은 12일 보고서에서 “팬데믹 국면이 지속되며 오프라인 직영 점포의 매출은 전년 대비 17% 감소한 반면 온라인 채널 중심의 매출 성장이 두드러지는 모습을 보였다”며 “지난 분기에 이어 직영 온라인 판매 채널인 DTC(direct-to-customer) 부문 매출이 전년 대비 94% 성장했다”고 설명했다. 이에 따라 온라인 채널이 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 26.9%에서 42.8%까지 높아졌다.

다만 이번 분기에도 불확실성이 지속되며 가이던스는 제시하지 않았다. 그러나 최고재무책임자(CFO)는 실적 발표에서 4분기 블랙프라이데이를 비롯해 연말 소비 시즌에서 온라인 부문의 매출이 긍정적인 상황이라고 언급해 오프라인 매장 매출의 부진을 상쇄할 수 있을 전망이다.

지난 6월 말 인수한 홈 피트니스 전문기업 ‘미러(Mirror)’는 4분기부터 본격 판매를 개시했다. 임 연구원은 “자사 웹사이트를 비롯해 18개 점포에 입점했고, 상품은 거울 형태의 홈트레이닝 보조 디바이스로 개당 1500달러 수준”이라며 “비디오 모니터와 운동 프로그램을 제공하며 월 구독 형태로 매출이 발생한다”고 설명했다.

밸류에이션은 부담 요인이지만 강한 브랜드임은 변함없다는 평가다. 지난 3개월간 주가는 박스권 흐름을 보였고, 밸류에이션 측면에서는 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 60배로 역사적 밸류에이션 최고치를 상회했다. 임 연구원은 “최근 EPS 추정치 상향이 보이고 있고, 이번 실적 역시 브랜드에 대한 믿음을 주기에 충분했다”며 “중장기 상승에 대한 긍정적인 시각은 유지하지만 밸류에이션 부담을 해소할만한 실적 성장이 필요하다”고 진단했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr