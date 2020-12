"홀리데이 소장각" 연말 설렘 담은 뷰티템 모아보기

[아시아경제 조유진 기자] 크리스마스를 앞두고 한정판으로 출시되는 화장품 브랜드의 '홀리데이 컬렉션'은 마니아들의 소장 욕구’를 자극한다. 베스트셀러 중심의 특별 구성으로 가성비를 높이고, 연말 특유의 분위기를 담은 패키지를 장식해 가심비까지 높였다. 포장이 화려해 선물로도 인기가 높다.

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 뷰티 브랜드 라이크와이즈는 ‘수퍼차지 핸드 밤·핸드 밤 홀리데이 세트’와 ‘수퍼차지 핸드 밤·립 밤 홀리데이 세트’ 등 2종으로 구성된 ‘홀리데이 기프트 세트’를 출시했다.

수퍼차지 핸드 밤·핸드 밤 홀리데이 세트는 풍부한 보습감으로 피부 속 수분을 채우고 유지하는 고밀착 핸드밤이다. 두가지 향(시트러스 바닐라·라벤더 파인우드)으로 구성됐다.

라이크와이즈의 핸드 밤은 식물성 버터와 자연 유래 오일 성분이 들어있어 촉촉한 수분막과 함께 부드러운 마무리 보습막을 형성해준다. 겨울철 거칠어진 손에 유수분 밸런스를 유지하도록 돕는다. 시트러스 바닐라는 레몬, 바닐라, 샌달우드 등으로, 라벤더 파인우드는 오렌지, 베르가못, 라벤더, 시더우드 등으로 구성됐다.

수퍼차지 핸드 밤·립 밤 홀리데이 세트는 핸드 밤 한가지와 립 밤으로 구성됐다. 수퍼차지 립 밤은 식물성 오일이 함유돼 안심하고 사용할 수 있으며 쫀쫀한 밀착감과 함께 오일 보습막을 형성시킨다. 입술 온도에 맞게 부드럽게 녹아 끈적임 없이 보습을 충전할 수 있다. 핸드 밤 향은 시트러스 바닐라다.

LG생활건강이 출시한 홀리데이 에디션은 오휘의 ‘얼티밋 커버 스틱 파운데이션’과 아이섀도우, 블러셔, 하이라이터 등 멀티로 활용 가능한 5색의 섀도우 팔레트가 홀리데이 시즌의 감성을 담은 레드 패키지에 담겼다.

감성적 피부 과학 브랜드 오휘의 얼티밋 커버 스틱 파운데이션은 고밀도의 소프트 포뮬러가 피부에 빈틈 없이 촘촘하게 밀착되는 스틱 타입의 파운데이션으로, 브러쉬까지 내장돼 손끝 하나 대지 않는 언택트 메이크업이 가능하다.

크림처럼 부드러운 고밀도의 소프트 포뮬러가 실크처럼 미끄러지듯 부드럽게 발리면서 피부 잡티 및 결점을 빈틈 없이 매끈한 새틴 피부결을 연출해준다. 오일 컨트롤 시스템을 적용한 독자기술이 끈적임과 묻어남 없이 보송하고 깔끔한 마무리를 선사한다.

특히 얼굴 윤곽에 맞춰 설계된 웨이브 엣지 극세모 브러쉬가 내장돼 얼굴의 굴곡진 곳까지 정교한 피부 표현이 가능하다. 극세모 브러쉬가 파운데이션의 밀착력을 더욱 높여 마치 전문가의 손길을 거친 듯한 롱웨어 메이크업을 연출할 수 있으며, 브러쉬는 세척을 위한 별도 분리가 가능해 위생적으로 사용할 수 있다.

아이소이는 베스트셀러 ‘잡티세럼’의 한정판 기획세트를 출시했다. 잡티세럼 (70ml) 본품 이외에 함께 쓰면 시너지 효과를 높일 수 있는 잡티토닉(30ml)과 슬리핑팩(20ml)을 추가로 구성했다.

이번 한정판은 파스텔 핑크로 가득 물들여 아이소이 특유의 따뜻하고 부드러운 감성을 전하고, 중앙에는 숫자 ‘8’ 디자인을 은은하게 그려넣어 8년째 올리브영 누적판매 1위의 의미를 표현했다.

잡티세럼은 ‘액체 다이아몬드’라 불리는 불가리안 로즈오일과 미백기능성분 알부틴의 시너지 효과가 빠른 화이트닝을 돕는다. 또한 비타민나무열매 추출물, 바위돌꽃뿌리 추출물, 슈퍼베리 4종 성분을 함유해 잡티 개선 효과를 극대화하고 피부 자체의 방어력을 높일 수 있도록 도와준다.

병풀, 어성초 등 피부 진정에 탁월한 성분을 함께 처방해 여름철 다양한 외부요인에 자극받아 울긋불긋해진 고민성 피부 케어에도 효과적이다. 유해의심성분을 일절 배제하고 독일 더마테스트를 엑설런트로 통과, 영국 비건 소사이어티 비건 인증을 통해 민감피부도 자극 걱정 없이 사용할 수 있는 미백 기능성 제품이다.

