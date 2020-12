고봉익 대표, 오는 22일 여수-목포 MBC 생방 통해 ‘디지털 역량 강화 메시지 피력’

티엠디 교육그룹 고봉익 대표가 어린이부터 청소년, 학부모, 성인을 대상으로 유익한 실시간 수업을 진행한다고 밝혔다.

오는 22일 여수 MBC(여수, 순천, 광양, 고흥, 보성 5개권 역 송출)와 목포 MBC(목포, 나주, 무안, 신안, 진도, 해남, 영광 7개권 역 송출)에서 각각 ‘4.0 디지털 세상에서 살아남기 ? 인공지능 시대의 미래교육’(이하 ‘인공지능 시대의 미래교육’) 그리고 ‘4.0 디지털 세상에서 살아남기 - 다가오는 디지털 시대를 준비하라’(이하 ‘다가오는 디지털 시대를 준비하라’)가 생방송된다.

‘인공지능 시대의 미래교육’은 어린이와 청소년, 학부모를 대상으로 진행되는 것으로, 강의와 함께 실시간 수업 참여, 유튜브 스트리밍이 가능하다.

강의와 실시간 수업 참여, 유튜브 스트리밍이 가능한 ‘다가오는 디지털 시대를 준비하라’는 성인을 대상으로 한 것이다. 고봉익 대표 그리고 구글 조용민 매니저가 시청자를 만난다.

특히 고봉익 대표는 유익한 정보를 알기 쉽게 설명해 전달하는 건 물론, 실시간 수업 참여인 만큼 함께 소통하며 다양한 계층에 계시는 전남 도민들에게 디지털 역량을 강화하자는 메시지도 피력할 예정이다.

스페셜 방송으로 대중을 만날 고봉익 대표는 티엠디 교육그룹을 이끌고 있으며, 국내 최초 ‘스터디플래너’ 개발자로 21세기를 이끌어갈 글로벌 리더 21인과 2020 존경받는 중소기업인으로 선정된 바 있다.

또한 고봉익 대표는 교육부가 인정한 학습코치 1호 교수다. ‘소리치지 않고 화내지 않고 초등학생 공부시키기’, ‘공부계획의 힘’, ‘진로 로드맵’ 등 교육과 관련된 다수의 저서를 출간한 이력도 가지고 있다.

