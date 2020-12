비즈판촉 쇼핑몰 14일부터 본격 운영 시작

다양한 생활용품과 오피스용품, 의료기기, 가전제품, 건강기능식품 등을 판매하는 ‘비즈판촉’이 14일부터 본격적인 운영을 시작한다.

비즈판촉에서는 다양한 기업과 공공기관, 종교단체, 연수원, 노인정 등의 기관, 업체에서 대량으로 단체 선물을 구매, 제작할 때 필요한 제품을 다양하게 취급하고 있다.

현재 답례품, 판촉물, 사은품, 홍보물 등에 적합한 여러 제품을 제공하고 있으며 대량구매 외 소량구매도 가능해 가족 행사나 소소한 가족 기념일 선물을 위해 구매하고자 하는 고객의 수요도 충족하고 있다.

제품은 카테고리별로 찾거나 검색해서 찾을 수 있는데, 판매 상품별로 상패, 문구, 패션 종류나 가전, 디지털, 건강 레저 등을 비롯해 각종 잡화도 다양하게 준비되어 있다.

단체 제품으로 맞출 때는 주주총회, 연수원, 회의 등 기업의 행사나 어린이날, 어버이날 등의 행사 성격이나 계절별, 캠핑, 골프 등 운동 모임 별, 연령, 성별 등 다양한 카테고리에 맞는 제품을 찾아 제작하면 된다.

직접 검색해서 필요한 제품을 찾을 경우에는 원하는 종류를 하나하나 검색해보고 다양한 제품 중 적절한 것을 선택해 구매하면 된다. 견적 안내, 인쇄, 스티커 시안 관련 의사소통은 온라인을 통해 언택트 비대면 방식으로 진행 가능하다.

업체 관계자는 “본사에서는 특별한 날, 일상 속 언제든 편하게 이용할 수 있는 제품을 다양하게 판매하고 있으며 트로피, 메달 등 평소 찾아보기 힘든 제품도 제작 판매하고 있다. 미리 회사 로고나 필요 문구를 설정하여 제작 가능하니 필요할 경우 사전에 연락해 생산하기 바란다.”라고 전했다.

