"버석버석" 오일 레이어링 수분템으로 월동 준비

[아시아경제 조유진 기자] 춥고 건조해진 날씨에 피부 건강에도 비상이 걸렸다. 차고 건조해진 대기와 실내 난방으로 피부가 버석해질 정도. 오일을 층층히 쌓아올리고 가려 수분이 날라가지 않도록 가둬야 한다. 겨울철에는 피부가 급격히 건조해질 뿐만 아니라, 이로 인한 가려움, 붉어짐 등 다양한 고민이 생기기 쉽다. 이때 진정 효과를 더한 오일 제품을 사용하면 보습 관리가 가능한 동시에 피부 고민까지 덜어줄 수 있다.

자연주의 스킨케어 브랜드 궁중비책의 ‘카밍 테라피 오일’은 피부에 매끄러운 수분 보호막을 형성해주는 99.8% 자연 유래 오일이다. 살구 씨, 유차나무 씨, 해바라기 씨에서 추출한 피부 친화적 오일 성분이 48시간 동안 피부의 촉촉함을 지속시킨다. 여기에 강화 약쑥을 비롯한 5가지 식물 유래 진정 성분이 피부 건조로 인한 고민을 진정시켜준다. 피부에 끈적임 없이 빠르게 흡수돼 건조함이 느껴질 때마다 수시로 사용하기 좋다. 스킨 케어 혹은 샤워 후 바디 케어 단계에서 로션과 크림에 고루 섞어 발라주면 훨씬 뛰어난 보습력을 경험할 수 있다.

CNP의 ‘프로폴리스 앰플 오일 인 크림’은 영양보습 오일을 비롯한 보습 강화 성분을 함유해 피부를 촉촉하게 만들어주는 고보습 크림이다. 마카다미아씨오일, 아르간오일, 쉐어버터 등 5가지 오일이 피부에 깊은 보습과 풍부한 영양을 공급한다. 그뿐만 아니라, 프로폴리스 성분의 탁월한 항산화 효과로 피부의 탄력을 강화하고, 피부 지질 구성 성분인 세라마이드가 피부에 보호막을 형성해 지켜준다.

헉슬리의 ‘오일에센스 에센스 라이크 오일 라이크’는 에센스의 영양감에 오일의 보습감을 더한 제품이다. 선인장 시드 오일을 함유해 고급스러운 보습감을 선사하며, 마테잎 추출물, 아사이베리 추출물 등 항산화와 면역력 강화 성분으로 지친 피부에 활력과 에너지를 공급해준다. 오일과 에센스가 최적의 배합을 이룬 부드러운 오일 에센스 제형으로 피부에 빠르게 흡수되어 무겁지 않고 산뜻하다.

달바의 '화이트 트러플 퍼스트 스프레이 세럼'은 오일과 수분 2중 보습막을 형성해 피부 진정 및 보습 관리를 돕는 미스트다. 천연 아보카도 오일과 화이트 트러플 추출물, 연꽃 추출물의 황금 비율로 피부에 풍부한 수분감과 영양감을 준다. 스프레이 타입으로 간편하고 산뜻한 수분 공급이 가능하며, 세럼층과 오일층이 결합돼 수분 증발 현상 없이 피부의 유·수분 균형을 맞춰준다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr