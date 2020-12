"인간관계 정리하고 싶어요" '인맥 다이어트'하는 청년들 [허미담의 청춘보고서]

성인 10명 중 9명 "불필요한 인간관계 정리하고 싶어"

'인맥 다이어트' 하는 경우도

전문가 "SNS로 넓어진 인간관계…도리어 외로움 느낄 수도"

[아시아경제 허미담 기자] [편집자주] 당신의 청춘은 어떤 모습으로 기억되고 있습니까. 10대부터 대학생, 직장인까지 '청춘'들만의 고민과 웃음 등 희로애락을 전해드립니다.

"지인들과의 연락이 일처럼 느껴져요.", "연락하는 사람은 많은데 의지할 곳은 없네요."

최근 인맥 관리로 인한 스트레스를 호소하는 젊은층이 늘고 있다. 이들은 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 원하지 않는 인맥까지 친구로 연결되자 피로감을 호소하는 모습이다.

이렇다 보니 젊은층 사이에서는 인간관계를 대폭 정리하는 이른바 '인맥 다이어트'를 자처하는 이들이 늘고 있다. 이들은 많은 사람과 얕은 관계를 유지하는 것보다 소수의 지인과 깊은 관계를 유지하는 게 더 적절하다고 판단한 셈이다. 전문가는 이 같은 현상이 SNS를 이용하면서 얻게 되는 회의감과 연관 있다고 밝혔다.

몇 달 전 자신의 SNS 계정을 삭제했다고 밝힌 직장인 김모(27)씨는 "대학생 때는 사람 만나는 것을 좋아해서 각종 모임에 빠짐없이 참석했다. 그런데 시간이 지날수록 다 부질없다고 느꼈다"면서 "지금 연락하는 사람들도 10명 내외"라고 말했다.

이어 "예전에는 SNS 계정 팔로워 수를 늘리는 데 신경 썼다. 하지만 이런 내 모습에 자괴감이 느껴져서 결국 페이스북이나 인스타그램 등을 모두 삭제했다"면서 "오히려 인맥을 정리한 지금이 더 행복하다"고 말했다.

김씨처럼 인간관계에서 오는 피곤함을 줄이기 위해 '인맥 다이어트'를 하는 젊은층이 늘고 있는 것으로 나타났다. 잡코리아와 알바몬이 성인남녀 1409명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 87.1%가 불필요한 인간관계를 정리하는 '인맥 다이어트가 필요하다'고 답했다. 그 이유로는 '소중한 사람들에게 시간과 에너지를 집중하고 싶어서(51.2%)'라는 답변이 가장 많았다.

이어 ▲불필요한 인간관계가 많다고 생각돼서(46.5%) ▲인간관계에 회의감을 느껴서(30.5%) ▲여러 사람을 만나는 것보다 혼자 있는 게 편하고 좋아서(23.2%) 등의 이유가 뒤를 이었다.

'인맥 다이어트'를 하는 방법에는 지인과의 SNS 계정을 언팔로우(SNS상에서 맺어진 친구 관계를 끊는 것)하거나 상대방의 연락처를 삭제하는 것이 해당한다. 이외에도 본인의 휴대폰 번호를 바꾸거나 SNS 계정을 삭제하는 것도 포함된다.

취업준비생 김모(28)씨 또한 최근 휴대폰 번호를 변경했다. 그는 "옛날에는 저장된 연락처가 300명도 넘었다. 하지만 그중 내가 정말 힘들고 지칠 때 연락할 만한 사람이 한 명도 없다는 게 허무했다"면서 "결국 휴대폰 번호도 바꾸고, 연락처도 모두 정리했다. 지금 저장된 연락처는 30개 안팎"이라고 말했다.

이어 "지인들은 모두 취업에 성공했는데, 나만 못 했다. 그런데 이런 고민을 털어놓을 사람도 없고, 직장인이 된 지인들과는 관심사부터 달라져 대화하는데 오히려 스트레스 받더라"고 덧붙였다.

이렇다 보니 일각에서는 '일회성' 인맥을 선호하는 이들도 나오고 있다. 인간관계의 부담은 최소화하면서 외로움은 해소하려는 목적인 셈이다.

또 다른 직장인 김모(28)씨는 "환경 문제에 관심이 많아서 관련 모임에 참석하고 있다"면서 "내가 참석하고 싶을 때만 참석하면 돼서 모임에 큰 부담이 없다"고 말했다. 이어 "무엇보다 관심사가 맞는 사람과 만날 수 있어서 좋다"고 덧붙였다.

전문가는 젊은층이 SNS를 통해 인간관계에 대한 회의감을 얻게 되면서 결국 좁은 인간관계를 선호하게 된 것이라고 분석했다.

곽금주 서울대 심리학과 교수는 "SNS를 통해 모르는 사람과 대화할 수 있게 되면서 인간관계의 네트워크는 더 넓어졌다. 이로 인해 젊은층은 관계에 대한 풍요로움을 느낄 수 있다"며 "그러나 이런 관계들은 얕게 지속할 수밖에 없다. 특히 본인이 힘든 상황에서 지인들에게 의지할 수 없을 때 회의감을 느끼게 된다"고 우려했다.

이어 "'인맥 다이어트'를 하는 또 다른 이유 중 하나로 SNS를 통한 피로감을 꼽을 수 있다. SNS에서 사람들은 본인이 자랑하고 싶은 것들을 위주로 올린다. 이런 걸 지속해서 보다 보면 결국 상대적 박탈감 등이 생기게 된다"고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr