[이슈 및 관련주 PICK5] 일양약품, 위즈코프, 라이브파이낸셜..

라씨 매매비서가 오늘 분석한 오늘의 핫이슈는 코로나19, 정유화학, 암호화폐, 신생에너지, 여행으로 이슈관련 PICK5 관련주는 △일양약품, △위즈코프, △라이브파이낸셜, △지엔씨에너지, △모두투어다.

아무리 주목 받는 종목을 알고 있다고 하더라도 적절한 매도 타이밍을 놓친다면 수익을 실현하기 어렵다.

라씨 매매비서는 전 종목에 대한 AI매매신호를 제공할 뿐 아니라 관심 종목을 등록하면 최적의 타이밍에 맞춰 AI매매신호를 실시간으로 전송 받을 수 있다. 현재 라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

포인트모바일 포인트모바일 318020 | 코스닥 증권정보 현재가 59,900 전일대비 13,800 등락률 +29.93% 거래량 10,103,372 전일가 46,100 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 포인트모바일, 투자자 검색 급증... 주가 4만 5000원(-2.39%)“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정증권사 애널리스트들이 추천한 우량주 투자포인트 분석 close , 일양약품 일양약품 007570 | 코스피 증권정보 현재가 63,400 전일대비 4,500 등락률 +7.64% 거래량 4,603,775 전일가 58,900 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 호재 중에 호재! 호주 진단기업체에 진단키트 공급 나선다!이제서야 비밀을 밝혀 드립니다. 중증에 관한 비밀 시원하게 말씀드립니다!!사이토카인 폭풍 부르는 염층 차단해 증세 악화 막는다! close , 대웅 대웅 003090 | 코스피 증권정보 현재가 49,600 전일대비 6,950 등락률 +16.30% 거래량 22,769,754 전일가 42,650 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 국내 치료제! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 잡는다! 단숨에 급등하는 대장 株!대웅, 커뮤니티 활발... 주가 24.27%.국내 치료제! 임상결과 발표 임박! 새로운 대장 株 급부상합니다! close , KMH KMH 122450 | 코스닥 증권정보 현재가 33,950 전일대비 7,800 등락률 +29.83% 거래량 4,053,461 전일가 26,150 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 KMH, 커뮤니티 활발... 주가 29.83%.KMH, 안정적 경영 위한 경쟁력·투명성 강조… “주주중심경영 첫발”KMH, 커뮤니티 활발... 주가 6.51%. close , 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 48,500 전일대비 6,350 등락률 +15.07% 거래량 9,431,875 전일가 42,150 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 국내 치료제! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 잡는다! 단숨에 급등하는 대장 株!국내 치료제! 임상결과 발표 임박! 새로운 대장 株 급부상합니다!녹십자셀, 제대혈 테마 상승세에 0.35% ↑ close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.