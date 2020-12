"한샘, 내년에도 리하우스 중심 실적 성장 기대"

최근 2개월간 주가 17% 하락

"4분기 점당 매출액 1억원 돌파 전망"

[아시아경제 이민지 기자] 한샘이 종합인테리어 사업을 통해 시장 내 견고한 시장 지위를 유지할 것이란 전망이 나왔다. 내년 실적에 대한 우려와 부정적인 외부환경이 주가를 끌어내리고 있지만 리하우스 중심으로 구조적인 수혜는 계속될 수 있다는 판단이다.

12일 한국거래소에 따르면 한샘은 최근 2개월간 11만6000원에서 9만6500원으로 약 17%가량 하락했다. 양호한 3분기 실적에도 불구하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 수혜 기대감이 정점에 달한 가운데 주택 매매거래량 지표가 부진하게 나타나면서 수요 위축에 대한 우려가 차익실현을 만들어낸 것으로 추정된다.

아울러 지난 10월 말에는 불법 비자금 조성 의혹 소식이 전해지면서 내부적인 악재가 주가에 충격을 줬고, 최근에는 건설 관련 업종 내에서도 건설사 주가 상승이 두드러지게 나타나면서 건자재 업체에 대한 상대적인 관심도가 낮아졌다.

다만 외부환경 변화에도 불구하고 한샘의 성장은 계속될 것으로 기대된다. 송유림 한화투자증권 연구원은 “기대 이상의 수요가 쏠리면서 리하우스가 이끄는 실적 성장이 다시 한번 증명될 전망”이라며 “3분기 양호했던 리하우스 판매 분위기가 이어지며 4분기 중 점당 월 매출액은 1억원을 돌파한 것으로 추정된다”고 설명했다.

이러한 추세라면 상반기까지 계절성과 무관한 리하우스 판매를 기대해볼 수 있을 것으로 보인다. 시공 인력 확충이 본격적으로 이뤄지는 내년 하반기에는 또 한번의 실적 상승 가능할 것으로 예상된다.

리모델링 시장 공략을 위한 삼성전자와의 협업 성과도 기대된다. 백재승 삼성증권 연구원은 “삼성전자와의 협업은 리모델링 시장에서 소비자 니즈가, 한샘이 제시한 종합 인테리어 패키지 모델을 넘어 가전·가구·인테리어 시공이 모두 결합된 형태까지 확대됐음을 의미하는 것”이라며 “B2C 시장 내 지위 확대가 회사의 전략인 만큼 소비자 니즈에 부합하기 위한 빠른 행보는 중장기적으로 긍정적”이라고 전했다.

코로나19와 주택 매매거래량과의 연결고리를 끊어내는 양호한 실적이 당분간 이어지면서 리하우스 투자 포인트는 더욱 공고해질 전망이다. 송유림 연구원은 “주가의 단기적인 부침에 위축될 필요는 없을 것”이라며 “과거 주택주들의 주가 상승기에 건자재 업체들의 주가 상승도 뒤따랐던 점을 복기할 필요가 있다”고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr