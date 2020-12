㈜더블유엠씨, ‘Kpop 홀덤’ 12월 11일 그랜드 오픈

㈜더블유엠씨(WMC, 대표 김은혜)의 웹보드게임 ‘Kpop 홀덤’이 12월 11일 금일 정식 서비스를 시작한다. 더블유엠씨 측은 이를 기념해 오픈 기념으로 특별한 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

더블유엠씨의 김은혜 대표는 “지난 20여일간 진행된 사전예약 및 오픈베타 테스트에 많은 유저분들이 참여해 주셔서 감사드린다. 가입해 주신 많은 분들께 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력했다”고 전했다.

특히 그랜드 오픈 기념으로 대망의 ‘150억 개런티 빅 토너먼트’를 개최한다. 오픈 전 가입한 회원이라면 누구나 무료로 참여 가능하며, 입상에 따라 두둑한 게임머니가 지급될 예정이다.

더불어 12월 11일부터 13일까지 3일간 펼쳐지는 이번 빅 토너먼트 우승자에게는 1등 부상 또한 따로 주어질 예정이다.

끝으로 그랜드 오픈 기념 ‘충전금액 20% 할인 이벤트’도 진행하며, 자세한 내용은 케이팝홀덤 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr