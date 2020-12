[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신규실업수당 신청 건수가 한주만에 다시 상승세로 돌아섰다.

미국 노동부는 10일(현지시간) 지난주간 신규실업수당 청구건수가 8만5300건이라고 발표했다. 다우존스 집계 시장 전문가들의 예상치 7만3000건을 훌쩍 뛰어 넘은 수치다.

직전주 7만1600건에 비해서도 증가세를 기록했다. 직전주 신규실업수당 청구건수는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 가장 낮은 수준이었다.

CNBC방송은 신규 실업수당 신청 증가 이유에 대해 추수감사절 연휴기간 이뤄지지 못했던 접수가 더해진 때문으로 풀이했다.

