"양심 어길 수 없다" 공수처법 표결 불참·기권한 두 국회의원

조응천 "그 동안 제 입장에 가장 부합하는 결정"

與 징계 청구 가능성 대해 "감당해야지"

장혜영 "검찰개혁, 민주적 방식으로 이뤄져야" 강조

[아시아경제 임주형 기자] 야당의 비토권(거부권)을 무력화한 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안이 10일 국회 본회의를 통과했다. 이 가운데 표결 당시 당의 찬성 입장과 달리 각각 불참·기권한 두 의원에 이목이 쏠리고 있다.

이날 공수처법 개정안 표결은 찬성 187명, 반대 99명, 기권 1명으로 국회를 통과했다.

더불어민주당에서는 법정 구속 상태인 정정순 의원이 불참했다. 조응천 의원은 투표가 진행되는 동안 자리를 지켰으나, 의석에 마련된 표결시스템 모니터에서 '찬성', '반대', '기권' 중 아무 버튼도 누르지 않았다.

한편 당론으로 공수처법을 찬성한 정의당에서는 장혜영 의원이 기권했다.

조 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 표결을 하지 않은 이유에 대해 "그동안의 제 입장에 가장 부합하는 결정을 했다"고 답했다. 개정안으로 인해 공수처장 후보위원회 정족수가 바뀐 것에 대한 반대인 게 아니냐는 질문에 대해서는 "아니다"라고 답했다.

다만 '야당 비토권 무력화에 대한 반대로 이해해도 되나'라는 질문에는 "작년에 (야당이 추진한) 연동형 비례제도에 대해서도 (민주당이) 욕하더니 다시 (참여하기로) 했다. 그때도 난 반대했다. 똑같은 것"이라고 설명했다.

표결에 불참한 것에 대해 일부 당 지지층의 비판을 예상하느냐는 질문에는 "잘 모르겠다"면서도 "내가 다 감당해야 하는 것"이라고 답했다. 징계가 청구될 가능성에 대해서도 "그런 것도 다 감수해야 한다"라고 답했다.

조 의원은 앞서 지난해 12월 공수처법 법안 표결에서 당론을 어기고 기권하고, 이를 이유로 징계를 받은 뒤 탈당한 금태섭 전 민주당 의원과 함께 당내 '소신파'로 분류된다.

검사 출신으로 박근혜 정부 당시 청와대 공직기강비서관을 지낸 조 의원은 지난달 25일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 추미애 법무부 장관과 공수처법 개정안을 공개적으로 비판하기도 했다.

당시 그는 "공수처를 출범시키고 윤석열을 배제하면 형사사법의 정의가 바로 서느냐"며 "과연 헌정사상 초유의 검찰총장 직무배제 및 징계청구를 할 만한 일인지, 지금이 이럴 때인지, 국가와 사회에 도움이 되는지 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.

공수처법 개정안에 대해서는 "공수처는 야당의 비토권이라는 안전장치가 있으니 과하게 우려하지 않아도 된다고 했다"며 "이제 와 그 비토권을 무력화하는 법 개정을 진행하려 하고 있다"고 비판했다.

한편 장 의원은 이날 정의당의 찬성 당론을 어기고, 소속 의원 중 유일하게 기권표를 던졌다. 그는 표결에 기권한 이유에 대해 페이스북에 "민주주의 없이 검찰개혁도 없다"며 "민주주의를 위한 검찰개혁은 가장 민주적인 방식으로 이루어져야 한다"고 설명했다.

이어 "20대 국회에서 공수처법을 통과시킬 때, 공수처의 독립성과 중립성 보장의 핵심으로 여겨졌던 야당의 비토권을 무력화하는 공수처법 개정안은 '최초의 준법자는 입법자인 국회여야 한다'는 민주주의 원칙을 훼손한 것"이라고 지적했다.

그러면서 "국민의힘의 정략적 반대, 반대를 위한 반대와는 또 다른 민주주의자들의 반대 의사를 국회의 역사에 남기기 위해 반대 표결을 했어야 맞다"면서도 "소속된 정의당의 결정, 검찰개혁에 대한 강력한 의지를 표현하기 위한 찬성 당론을 존중하기 위해 기권에 투표했다"고 덧붙였다.

장 의원은 "국회 임기 시작 첫날 태극기 앞에 엄숙히 선서한 양심에 따라 직무를 수행하겠다는 약속에 부끄럽지 않기 위해 당론에 어긋나는 괴로운 결단을 내렸다"며 "실망을 드린 당원님들께 마음을 다해 사죄드린다"고 전했다.

