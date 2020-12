장석웅 전남교육감 ‘사랑의 김장 담그기’ 봉사활동

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감은 10일 영암지역자활센터 군서작업장에서 ‘사랑의 김장 담그기’ 봉사활동을 펼쳤다.

이 행사는 소외된 이웃에게 가슴 따뜻한 사랑과 희망을 전달하고 훈훈한 겨울나기를 위해 지난 2013년부터 매년 실시하고 있다.

장석웅 교육감은 본청 직원 20여 명과 함께 약 1700여 포기의 배추를 김장해 도내 학생가장 및 위탁가정 학생 430여 명과 사회복지시설에 전달했다.

이번 김장 담그기는 코로나19 감염 예방을 위해 최소 인원만 참여했고, 방역지침을 준수한 가운데 진행했다.

장석웅 교육감은 “이 맘 때가 되면 해마다 힘든 시간을 보내는 학생가장 및 위탁가정 학생들에게 정성껏 담근 김치와 따뜻한 온기도 함께 전달되길 바란다”고 말했다.

한편 전남도교육청은 헌혈, 농촌 일손 돕기, 집중호우 피해 지역민 돕기 등 다양한 봉사활동으로 대한적십자사 창립 115주년 기념 광주전남지사 연차대회에서 행정기관 중 유일하게 사회공헌 분야 감사패를 받았다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr