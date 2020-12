일본 톱 배우 마츠자카 토리·토다 에리카, 깜짝 결혼 발표…팬들 '헉'

[아시아경제 김봉주 기자] 일본 톱 배우 마츠자카 토리(32)와 토다 에리카(32)가 깜짝 결혼 소식을 발표했다.

10일 마츠자카 토리는 자신의 공식 사회관계망서비스(SNS)에 토다 "갑작스럽지만 저 마츠자카 토리는 토다 에리카와 결혼했다"면서 "생활 환경은 바뀌겠지만 지금까지 해온 것 이상의 책임과 각오를 갖고 매사에 진지하게 임하겠다"고 밝혔다.

토다 에리카 또한 "앞으로도 여러분에게 감사의 마음을 잊지 않고 배우로서 더욱 정진해 나가고 싶다"면서 "따뜻하게 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 전했다.

두 사람은 2015년 개봉한 영화 '거짓말을 자란다'에 함께 출연하며 인연을 맺었다.

하지만 지금까지 두 사람의 열애설 등이 보도된 적 없었던 만큼, 갑작스러운 결혼 발표로 적지 않은 파장이 예상된다.

한편 마츠자카 토리는 드라마 '미소짓는 사람', '우메짱선생' 등에서 열연했다. 한국 팬들에게는 심은경과 호흡을 맞춘 영화 '신문기자'의 주연으로 얼굴을 알렸다.

토다 에리카는 영화 '데스노트', 드라마 '라이어게임' 등에 출연해 국내에서도 다수의 팬을 거느리고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr