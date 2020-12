전남도의회 예결위, 의원 해외연수비 전액 삭감

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회 예산결산특별위원회는 10일 예산 심의에서 의원 해외연수 여비와 광주전남 행정통합 연구비를 전액 삭감했다.

당초 전남도가 제출한 내년도 예산안 총규모는 9조2023억원으로, 전년 대비 12.8% 증가한 1조435억원이 증액 편성된 것이다.

도의회 예결위는 올해 제4회 추가경정예산과 내년도 예산안 심의에서 ‘의원 해외연수 여비’ 1억7천만원을 삭감했다.

이어 광주 민간공항 이전과 관련된 이용섭 광주시장의 발표가 전해지자 시도 행정통합 연구용역비 59억원도 과감히 삭감했다.

반면 학교 밖 청소년의 건강권 보호를 위해 ‘학교 밖 청소년 급식지원사업’을 예산안보다 25%를 증액해 1억1000만원을 편성했다.

또 농어촌 지역주민들이 편리하고 안전하게 사용할 수 있도록 ‘농어촌 공중목욕탕 개보수’ 1억2000만원 증액 등 취약계층 예산 중심으로 76건, 51억1000만원을 증액했다.

이혁제 예산결산특별위원장은 “코로나19로 고통받는 도민을 위한 예산심의가 이뤄지도록 노력했고, 그 결과 의원 해외연수비와 시도통합 용역비를 전액 삭감했다”며 “집행부는 도민이 체감할 수 있는 성과를 위해 최선을 다해달라”고 당부했다.

이번 예산결산특별위원회 심사를 마친 예산안은 오는 16일 제348회 제2차 정례회 본회의에 상정해 최종 의결될 예정이다.

