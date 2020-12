정한중 징계위원장 "방어권 지장 없도록… 신속한 심의 하겠다"

[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 검찰총장 징계위원회의 위원장 직무 대리를 맡은 정한중 한국외국어대학교 법학전문대학원(로스쿨) 교수가 "신속한 심의를 추구하겠다"고 말했다.

10일 정 교수는 징계위 1차 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "절차를 잘 진행해서 피청구인의 방어권에 지장 없도록 심의하겠다"며 이같이 말했다.

특히 징계위원 구성이 정치적으로 편향됐다는 지적에는 "보기에 따라 다르다"고 언급했다. 또 윤 총장 측의 징계위원 기피 신청을 모두 기각한 것에 대해서는 "옳지 않은 주장이라고 본다"고 했다.

심재철 검찰국장이 윤 총장 측의 기피신청 의결을 하기 전에 먼저 회피했어야 한다는 주장에도 "그것도 맞지 않는다"며 "잘못된 주장"이라고 말했다. 심 국장을 징계위 직권으로 증인 채택한 것에 대한 질문에는 "물어볼 게 있어서 채택했다"며 "피청구인의 증인을 7명이나 채택해 줬다"고 말했다.

한편 이날 징계위는 결론을 내리지 못했다. 징계위는 윤 총장의 혐의가 6가지나 되는 데다 윤 총장 측이 이정화 대전지검 검사를 추가 증인으로 신청하면서 기일을 다시 열기로 했다. 또한 징계위는 심의에서 윤 총장 측의 위원 기피 신청은 모두 기각했지만 증인 7명을 채택해 윤 총장 측 방어권을 보장하기로 했다.

