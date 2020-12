위례신도시 공공분양 290가구에 7만8000여명 몰려

[아시아경제 오주연 기자] 위례신도시내 서울소재 공공분양 아파트 일반분양에 7만8000여명의 청약자가 몰렸다.

10일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 1순위 청약을 받은 위례신도시 '위례포레샤인15단지'(A1-12블록)에는 70가구 공급에 2만216명이 신청, 평균 288.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 함께 공급된 '위례포레샤인17단지'(A1-5블록)는 220가구에 5만8214명이 접수, 평균 경쟁률이 234.3대 1에 달했다. 두 단지를 합쳐 총 7만8430명의 청약자가 몰린 셈이다.

두 단지는 당첨자공고일이 같아 중복 청약이 불가능했다. 공급물량은 서울시 2년 이상 거주자에게 50%를 우선 공급하고, 나머지 50%를 수도권거주자에게 돌아간다.

두 단지는 공공분양으로, 분양가상한제를 적용받아 인근 아파트 실거래가 대비 반값 수준에 분양가가 책정됐다. 평균 분양가는 15단지가 5억107만∼6억5489만원에, 17단지가 5억1936만∼6억5710만원에 책정됐다.

서울시 송파구 거여동과 하남시의 접경 지역에 위치한 두 단지는 후분양으로 내년에 입주 예정이다. 전매제한 기간과 재당첨 제한은 당첨일로부터 10년이다. 거주 의무기간은 최초 입주 시점으로부터 5년이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr