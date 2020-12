이경영, 재혼·열애설 모두 부인 "친한 지인일 뿐…혼자가 좋다"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 이경영(60)이 자신에 대한 재혼설을 부인하고, 40대 여성과의 교제설에도 "친한 지인"이라고 바로잡았다.

10일 이경영의 소속사 다홍엔터테인먼트는 공식입장을 통해 "배우와 통화해 확인한 결과 평소 친하게 지내고 있는 지인들 중 한 분으로 유달리 털털한 성격을 가지고 계신 분이어서 상황을 모르시는 주변 분들에게 친구 이상의 관계가 아닌가 하는 의구심을 들게 한 것 같다"고 밝혔다.

소속사 측은 "이경영 씨가 '아직까지는 결혼을 생각할 상황도 여력도 아니다', '기사가 날 결혼시켜주는군'이라고 말씀하셨다"면서, "'지금처럼 엄중한 시기에 그래도 관심을 가져 주시는 분들께 감사한 마음뿐'이라고 하셨다"며 이경영의 말을 옮겼다.

이경영은 소속사를 통해 "현재는 누군가와 삶을 함께하는 것에 대해 책임과 배려를 할 만큼의 자신감이 없는 상태"라며 "힘든 이 코로나19 시기를 다 함께 이겨내고, 더 좋은 작품을 통해 지친 마음 달래드리며 그다음 이와 같은 좋은 소식을 여러분들께 전할 날이 있으리라 믿습니다"라고 밝혔다.

앞서 이날 오후 이경영이 결혼을 준비하고 있다는 보도가 나왔다. 이에 소속사는 "이경영이 결혼 전제로 교제 중인 40대 여성이 있으나, 결혼 계획은 아직 없다"고 밝혀 이 부분도 기사화됐다.

하지만 이후 이경영은 소속사를 통해 "결혼설과 열애설 모두 사실이 아니다"라고 바로잡았다.

이하 이경영 측 공식입장 전문.

매니지먼트에서 배우와 통화 확인한 결과 평소 친하게 지내고 있는 지인들 중 한 분으로 유달리 털털한 성격을 가지고 계신 분이어서 상황을 모르시는 주변 분들에게 친구 이상의 관계가 아닌가 하는 의구심을 들게 한 것 같습니다.

"아직까지는 결혼을 생각할 상황도 여력도 아니다"라고 전하였습니다. "기사가 날 결혼시켜주는군"이라고 하시면서 지금처럼 엄중한 시기에 그래도 관심을 가져 주시는 분들께 감사한 마음뿐이라고 하셨습니다.

"현재는 누군가와 삶을 함께하는 것에 대해 책임과 배려를 할 만큼의 자신감이 없는 상태이다. 힘든 이 코로나19 시기를 다 함께 이겨내고, 더 좋은 작품을 통해 지친 마음 달래드리며 그다음 이와 같은 좋은 소식을 여러분들께 전할 날이 있으리라 믿습니다. 힘내셔요!!"라는 말을 남기셨습니다.

차후 좋은 일이 생기게 되면 미리 전하겠다며 결혼은 아직 계획이 없다는 점을 다시 한번 확인 하고 이와 같이 말씀드립니다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr