[아시아경제 김봉주 기자] 탤런트 박수진이 연예인 병원 특혜 논란으로 비판을 받아 사회관계망서비스(SNS) 활동을 중단한 뒤 3년 만에 복귀했다.

9일 박수진은 자신의 인스타그램에 하트 이모티콘과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 테이블 위에 크리스마스 장식물이 놓여있다.

박수진이 SNS에 마지막으로 글을 올린 건 160주 전, 약 3년 전이다.

앞서 박수진은 지난 2017년 말, 2016년 첫째 출산 당시 신생아 중환자실에서 받은 특혜 의혹이 논란이 되며 비난의 대상이 됐다.

박수진은 그에 대해 해명한 뒤 SNS 활동을 중단했다.

한편 박수진은 2015년 배용준과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 박수진은 그간 별다른 활동 없이 육아에 매진해온 것으로 전해졌다.

