보름간 의심증상 감기로 여긴 60대 확진자, 음성군 '발칵'

동거가족 6명 긴급 진단검사

[아시아경제 김봉주 기자] 충북 음성에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 60대가 보름 전부터 의심 증상이 있었던 데다 동거 가족이 6명으로 확인돼 방역당국에 비상이 걸렸다.

10일 음성군에 따르면 음성군 대소면에 거주하는 A씨가 이날 코로나19 양성 판정을 받았다.

A씨는 지난달 25일부터 오한, 근육통 등 코로나19 의심 증상이 있었다고 말했다.

이를 단순 감기로 여긴 A씨는 음성 동네병원 2곳을 오가면서 진료를 받았고, 차도가 없어 청주에 있는 병원을 찾았다가 의료진의 권유로 코로나19 진단 검사를 받았다.

그가 음성지역 병원을 찾았을 당시에는 발열 증세가 체크되지 않은 것으로 전해졌다.

의심증상이 나타난 보름 전 감염이라면, 가족 6명 뿐 아니라 이들과 접촉한 사람들도 바이러스에 노출됐을 가능성이 높다.

음성군은 서둘러 A씨 가족을 검사하고 방역에 나선 한편 A씨 동선 파악에 착수했다.

또 대소면에 선별 진료소를 설치해 A씨와 접촉한 주민들에 대한 검사를 벌이고 있다.

음성군 관계자는 "시간이 많이 흘러 지난달 25일 이후 A씨의 동선과 접촉자들을 파악해야 하는데 어려움을 겪고 있다"면서 "접촉 주민들은 자발적으로 검사에 응해달라"고 전했다.

그러면서 "의심증세가 나타나면 즉시 보건소 등 방역당국에 신고해달라"고 덧붙였다.

앞서 음성군에서는 지난달 14일 벧엘기도원에서 7명이 확진판정된 것을 시작으로 닷새 사이 14명이 감염된 바 있다.

음성군은 당시 확산세를 늦추기 위해 충북 최초로 사회적 거리두기를 1.5단계로 격상했다.

