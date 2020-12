“9급 단기 합격 보장 코스”…독한 에듀윌 공무원 부산 서면학원, 맞춤 관리시스템 ‘아케르’

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 운영하는 독한 에듀윌 공무원 부산 서면학원의 합격 시스템이 보다 강력해졌다.

독한 에듀윌 합격 시스템을 ‘독한, 강한’이라는 뜻을 가진 라틴어 ‘아케르(acer)’로 이름 짓고, 모든 수강생들이 1년 안에 반드시 합격할 수 있도록 학습은 물론 환경, 멘탈까지 독하게 관리해준다.

9급 공무원 전문 교수진과의 1:1 카운슬링과 1:1 매니징 생활관리 프로그램 그리고 멘탈 관리까지 합격을 위한 전방위적 밀착 케어를 자랑한다. 학습은 물론, 수험생활과 전문 심리상담가의 방문 상담 등 합격까지 흔들리지 않도록 철저한 관리 하에서 공부하게 된다.

합격생의 학습 패턴을 토대로 설계한 독한 커리큘럼 또한 아케르 시스템의 강점이다. 독한 9회독, 하루 순공 15시간, 당일 끝장 복습 시스템과 실전 모의고사까지 데이터에 근거한 커리큘럼으로 독하게 학습시킨다.

마지막으로 출결 관리, 아침 조회, 상벌점 관리제도, 9급 전문 담임 배정과 통제형 자율학습 등 학습에 집중할 수 밖에 없는 환경을 조성해준다.

이와 같은 독한 에듀윌 합격 시스템으로 관리받을 수 있는 과정이 바로 ‘평생패스’다. 특히, 2021년은 물론 2022년 공무원 시험까지 대비할 수 있는 ‘1+1 평생패스’를 새롭게 런칭했다.

2022년 6월까지 학원 강의를 수강할 수 있으며, 온라인 강의는 무제한 수강이 가능하다. 독한 에듀윌 합격 시스템 ‘아케르’로 독하게 관리받으며 합격을 준비할 수 있다. 오픈 기념으로 지금 등록 시, 봉투 모의고사, 유형별 기출 200제, 영어 하프모의고사 등 푸짐한 혜택을 제공한다.

독한 에듀윌 공무원 부산 서면학원 관계자는 “시간 낭비 없이 학원에서 관리받으며 공부하여 단기에 공무원 합격의 꿈을 이룰 수 있다”면서, “매년 합격자 수가 증가하고 있는 독한 에듀윌 공무원 직영학원에서 남들과 다르게 시작하라”고 전했다.

현재 독한 에듀윌 공무원 부산 서면학원은 직영학원 1:1 온라인 설명회를 진행하고 있다. 수험정보, 과목별 출제포인트, 나에게 맞는 직렬 선택 등 9급 공무원 수험생의 궁금증을 해결해준다. 뿐만 아니라, 수험생 개개인의 상황 및 공부환경 등을 고려한 맞춤형 합격 솔루션을 조언받을 수 있다.

1:1 온라인 설명회 신청 및 보다 자세한 내용은 독한 에듀윌 공무원 서면학원에 전화 및 카카오톡 채널을 통해 문의하거나, 홈페이지를 통해 확인해 볼 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr