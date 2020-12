'더강남' 앱으로 바라본 스마트도시의 기후변화 대응

-강남구 관내 총 110대의 통합센서로 관리하는 환경정보

-성능 인증된 통합센서로 대기환경 정보 정확도 높여

강남구는 '더강남' 앱의 대기환경정보 서비스의 정확도를 높이기 위해, 대기환경측정 통합센서를 환경부 성능인증 1등급 제품으로 확충한다고 전했다.

지난해 강남구는 지자체 최초로 사물인터넷(IoT)기반 대기환경 측정센서를 도입해 '더강남' 앱을 통해 미세먼지, 온ㆍ습도, 소음 상태 등을 실시간으로 확인할 수 있게 했다.

관계자는 "정확한 환경정보 수집은 기후변화 대응을 위한 스마트도시 구축의 한 단계로, 강남구는 지속적인 데이터 수집을 통해 추후 환경데이터 모니터링 시스템을 구축 예정이다."라고 전하며, "IoT 등 첨단 기술을 바탕으로 수집된 도시 정보는 분석을 통해 추후 스마트도시 정책의 의사결정에도 활용된다." 고 덧붙였다.

강남구 관내의 실시간 환경정보는 '더강남' 모바일 앱만 설치하면 누구나 실시간으로 확인 가능하며, 스마트폰에서 구글 플레이스토어 또는 앱스토어에서 ‘더강남’을 검색하면 무료로 앱을 다운로드 받을 수 있다.

‘더강남’ 앱을 통해 통합센서가 설치된 각 지역마다 미세먼지, 온ㆍ습도, 소음 상태 등을 확인할 수 있다. 특히 대기환경 정보는 주민 건강과 직결된 민감한 사항으로, 실시간 수집되는 정확도 높은 대기환경 정보는 추후 기후변화의 대응에 있어 미래가치가 더욱 높아질 것으로 기대된다.

강남구 관계자에 따르면 “더강남 앱은 환경정보 뿐만 아니라 강남구민의 빠른 일처리를 위한 공공서비스 (복지급여 간편신청 서비스, 불법 주정차 과태로 납부, 월정기 주차권 구매, 전입신고 등), 생활의 편의를 도모하는 교통정보 (버스, 지하철, 공유주차장, 공영주차장 등), 지역 활성화를 위한 공유경제(우리가게, 지식/재능공유, 물품 및 공간공유), 강남구 여행객의 원활한 관광을 위한 여행정보(축제, 명소, 맛집, 숙소 등) 등 다양한 카테고리로 구성돼 있어, 앱의 활용도는 더욱 커질 것으로 예상된다. “고 했다.

