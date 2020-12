한국야쿠르트, 기아차와 손잡고 THE K9 멤버십 고객 위한 ‘언택트 다이닝’ 실시

한국야쿠르트가 기자자동차와 손잡고 THE K9 멤버십 고객을 위한 비대면 만찬 프로그램인 'THE K9 멤버십 고메 언택트 다이닝'을 실시한다고 밝혔다.

'THE K9 멤버십 고메 언택트 다이닝'은 기아차가 THE K9 멤버십 고객들이 직접 요리한 음식으로 가족들과 특별한 홈파티를 즐길 수 있도록 기획한 연말 프로모션이다.

올해는 코로나19 상황을 고려해 한국야쿠르트의 신선 간편식 브랜드인 '잇츠온'과 함께 특별 구성한 5개의 밀키트 패키지를 당첨 고객에게 배송한다. 레시피 카드와 '잇츠온' 총괄 셰프의 레시피 영상도 함께 제공한다.

이번 프로모션은 12월 3일부터 12월 14일까지 기아차 공식 홈페이지, 기아 레드멤버스 사이트를 비롯해 기아차 통합 모바일 고객 앱 'KIA VIK' 또는 THE K9 멤버십 컨시어지를 통해 신청할 수 있다. THE K9 멤버십 회원이라면 누구나 응모 가능하다.

응모 시 크리스마스 홈파티와 연말 홈파티로 구분해 배송날짜를 선택할 수 있다. 총 600명의 고객을 선정해 색다른 만찬을 즐길 기회를 제공할 예정이다. 당첨자는 12월 16일 개별 통보된다.

한국야쿠르트 관계자는 “기아자동차와 함께 고객분들에게 즐거움을 드릴 기회가 생겨 기쁘게 생각한다”며, “앞으로도 업종의 경계를 넘어 많은 기업과의 협업으로 고객분들께 다양한 혜택이 돌아갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

