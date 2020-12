한국도로공사 부산경남본부 산청지사 함양(통영)휴게소는 미세먼지 대응의 일환으로 접어서 여닫을 수 있는 유리문을 옥외 매장에 설치하였다고 밝혔다.

함양(통영)휴게소는 옥외 매장의 실내화 작업을 통해 내부 천장에 냉·난방기를 설치하여 미세먼지농도가 높은 날 뿐만 아니라, 한여름 및 한겨울에도 시원하거나 따뜻하게 이용 할 수 있도록 할 예정이다.

휴게소 관계자는 “옥외 매장의 실내화하면서 내부에 냉·난방기를 설치하여 미세먼지에 완벽하게 대응할 수 있을 뿐만 아니라, 무더위와 강추위에도 대응할 수 있게 됐다”며 “이용객 및 근무자에게도 쾌적한 환경에서 이용할 수 있는 여건 조성에 더욱 노력하겠다”라고 밝혔다.

