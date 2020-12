이지미디어, ‘웹어워드코리아 2020’ 웹어워드 모바일웹 최고대상 수상

디지털 에이전시 ㈜이지미디어가 자사에서 제작한 롯데캐슬 모바일웹이 ‘웹어워드코리아 2020’에서 웹어워드 모바일웹 최고대상을 수상했다고 10일 밝혔다.

웹어워드코리아는 현재 운영 중인 웹사이트를 대상으로 혁신적이고 우수한 웹사이트를 선정해 시상하는 웹 평가 시상식이다. 이날 이지미디어는 롯데건설 브랜드 ‘롯데캐슬’의 모바일 웹사이트 제작으로 그 우수성을 인정받아 웹어워드 모바일웹 최고대상을 수상했다.

해당 웹사이트는 브랜드 이미지 제고와 가치 확산을 목표로 전면 개편됐다. 이번 리뉴얼을 통해 롯데캐슬의 디자인 철학을 감성적으로 표현하고, 사용자 중심의 UI/UX로 개선함으로써 한 차원 높은 수준의 브랜드 경험을 제공하고자 했다. 이에 브랜드 홍보와 분양 단지 홍보를 이원화하여 별도의 페이지로 구현했다.

브랜드 홍보 페이지에는 주기적인 사이트 변화 및 롯데캐슬의 브랜드 가치를 알리기 위한 웹진을 도입하고, 분양 홍보 페이지에는 각 단지가 차별화되어 보일 수 있도록 UI를 모듈화하여 콘텐츠의 순서나 배치를 다르게 할 수 있도록 제작한 점이 눈길을 끌었다.

또한 언택트 시대에 발맞춰 사이버 모델하우스 콘텐츠를 강화하고 온라인 예약 기능을 도입함으로써 사회적 상황을 고려한 서비스를 구현했다는 점에서 심사단으로부터 긍정적인 평가를 받아 모바일웹 최고대상과 더불어 기업일반부문 건설브랜드분야 최우수상으로도 선정됐다.

업체 관계자는 “트렌드에 맞는 정보제공 방식과 디자인을 새롭게 적용하여 롯데캐슬의 브랜드 가치를 끌어올리고자 했다”며, “관리적 측면에서도 편의를 고려해 각 화면의 특성에 따라 반응형 모바일 화면을 정의하여 관리 포인트를 줄이는 데 노력했다.”고 전했다.

이어 “당사는 다양한 업종의 온라인 서비스 플랫폼을 구축하고 있으며 끊임없는 도전과 변화를 바탕으로 매년 다양한 웹/앱 어워드에서 우수한 실적을 기록하고 있다.”고 덧붙였다.

