[아시아경제 이민지 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 1,000 등락률 -0.64% 거래량 153,437 전일가 156,500 2020.12.10 13:48 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 베트남 법인 지분 일부 매각…프랜차이즈형 모델 전환식품 온라인 강자 굳히기…SSG닷컴 새틀 짰다[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 close 가 11월 총 매출액으로 1조2596억원을 기록해 지난달 대비 2.5% 줄었다고 10일 공시했다. 지난해 11월과 비교하면 4.4% 늘어난 것으로 나타났다.

