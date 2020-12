"왜 우리만 3단계? 못 살겠다" 들고 일어난 학원가

2.5단계 실시로 집합금지

"3단계 준하는 조치 행정남용"

가처분신청 행정소송 진행 중

[아시아경제 공병선 기자] "40명 다니던 학원이었어요. 이제 3명 남았네요."

9일 서울 양천구에서 초등학생을 대상으로 영어학원을 운영하는 김모 원장은 분노를 감추지 못했다. 집합금지 명령 후 학부모들이 수강료 환불을 요청하면서 원어민 교사 월급과 임대료 등을 감당할 수 없게 됐기 때문이다. 오는 28일까지 유지되는 집합금지 명령이 종료되면 다시 영업을 재개해야 하므로 원어민 교사들을 본국으로 돌려보낼 수도 없다.

정부는 사회적 거리두기 2.5단계 조치를 시행하면서 수도권 지역 학원을 집합금지 대상에 포함시켰다. 대학입시 등을 준비하는 곳을 제외하고는 모든 학원이 지난 8일부터 문을 닫았다.

이날 오후 영어·수학·미술 등 학원이 몰려 있는 목동 길거리는 한산했다. 건물 대부분 불이 꺼져 있었다. 한 영어학원 관계자는 "승합차를 운행하시는 운전기사 네 분에게 월급을 드리지 못한다고 통보했다"며 "죄송한 마음이 들지만 원장 입장에서도 어쩔 수 없는 노릇"이라고 토로했다.

대입전문학원은 집합금지 대상에서 제외됐지만 녹록지 않은 사정은 마찬가지다. 한 미술학원 원장은 "고3 학생만 등원이 가능한데, 사실 지금은 내년 입시를 준비하는 고2 학생 대상으로 상담을 진행해야 할 때라 영업상 손실이 크다"고 했다.

자녀의 학력 저하를 우려하는 학부모 불만도 크다. 목동에서 두 자녀를 키우는 이모씨는 "기말고사 시즌인데 아이들이 비대면(언택트) 수업에 적응하지 못해 시험을 잘 준비하지 못했다"며 "우리 집뿐 아니라 동네 학부모의 고민이 이만저만이 아니다"라고 말했다.

학원 업계는 효력정지 가처분 신청과 행정소송 제기를 공언했다. 유독 학원만 거리두기 3단계에 준하는 조치를 취한 건 행정 남용이라는 것이다. 반면 불특정 다수가 이용하는 PC방이나 영화관 등은 2.5단계 조치에 따라 밤 9시까지 운영할 수 있어 형평성에도 어긋난다고 주장한다. 한국학원총연합회 관계자는 "11일 보건복지부 앞에서 최소 90명 정도가 참여하는 집회를 열 계획"이라고 말했다.

