애경산업, 굿디자인 어워드 수상

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업은위생 전문 브랜드 랩신과 섬유유연제 르샤트라 1802 보타닉캐슬이 산업통상자원부가 주최한 ‘2020 굿디자인(GD) 어워드’에서 각각 한국디자인진흥원장상을 수상했다고 10일 밝혔다.

굿디자인 어워드는 디자인이 우수한 상품과 서비스에 정부인증마크인 ‘GD’ 마크를 부여하는 디자인 분야 시상식이다. 랩신과 르샤트라 1802 보타닉캐슬은 심미성, 독착성, 사용성, 경제성 등에서 높은 평가를 받아 한국디자인진흥원장상을 받게 됐다.

위생 전문 브랜드 랩신은 '클린 투 프로젝트'라는 브랜드 핵심 메시지를 디자인으로 구현했다. 랩신은 위생관리 전문 브랜드로써 전문성과 신뢰감을 직관적으로 느낄 수 있도록 강력한 서체 및 빨간색과 하얀색 두 가지 색상을 적용해 위생에 대해 경각심을 느낄 수 있도록 디자인했다. 랩신은 곡물발효 에탄올을 주성분으로 한 손소독제, 손소독티슈 및 마스크, 핸드워시 등으로 구성됐다.

르샤트라 1802 보타닉캐슬은 브랜드 핵심 가치인 ‘자연, 그리고 본질적인 아름다움’을 패키지에 담았다. 화려한 궁전 속 정원에 있는 풍성한 꽃을 메인 콘셉트로 구성해 섬유유연제 본연의 기능을 넘어 자연의 감성까지 디자인에 담았다는 평가를 받았다.

애경산업은 이외에도 2080 헬퍼 칫솔, 살롱드마지 앰플 트리트먼트, 동의홍삼, AGE 20’s 예리코 로즈가 우수디자인 상품에 선정되며 GD마크를 획득했다.

2080 헬퍼 칫솔은 아이의 서툰 양치를 꼼꼼하게 도와주는 ‘양치 지도용 전문 칫솔’로 작은 헤드, 얇고 긴 칫솔목, 인체공학적 치대를 바탕으로 차별화된 디자인을 적용했으며, 살롱드마지 앰플 트리트먼트는 고농축 앰플 처방으로 두피부터 모발까지 고영양 집중 관리할 수 있는 앰플형 트리트먼트로 차별성을 나타내는 디자인을 적용해 좋은 평가를 받았다.

또한 동의홍삼은 건강한 두피와 모발을 위한 프리미엄 헤어케어 제품으로 ‘홍삼’ 등 제품의 핵심 성분을 감각적인 디자인으로 적용했다. AGE 20’s 예리코 로즈는 강인한 자생력을 가진 예리코 로즈 추출물을 함유해 촉촉하고 생기있는 메이크업을 연출하도록 도움을 주는 제품으로 생동감 넘치는 피부 표현 등을 패키지에 표현했다.

애경산업은 2007년 5월 애경산업 디자인센터를 별도 설립하고, 디자인을 통해 제품의 가치를 높이는 새로운 시도를 꾸준히 하고 있다. 그 결과 국내외 다양한 디자인 어워드에서 좋은 성과를 얻고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr