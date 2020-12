증권사 애널리스트들이 추천한 우량주 투자포인트 분석

AI투자비서 라씨로는 매일 인공지능(AI)이 엄선한 종목에 대한 정보를 무료로 제공한다. 본 종목은 증권사들이 추천한 중대형주들 중 AI가 실적, 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 선별한 종목으로, 투자유망주 선택에 도움이 된다.

12월 10일 오늘, 증권사 애널리스트들이 추천한 중대형주들 중 AI가 엄선한 우량종목은 HDC현대산업개발, GS건설 등으로 나타났다. HDC현대산업개발는 1) 전년 대비 140.6% 증가할 주택공급, 2) 역세권 복합개발 자체사업 가시성 확대, 3)배당 정상화 기대 등 긍정적 요인이 다주 존재한다는 점이, GS건설은 본업의 성장뿐만 아니라 신사업 모멘텀이 확인되면서 자산 활동성이 개선되고 있는 종목으로 국내 건설 시장은 이미 고성숙기에 접어들면서 이론적으로는 물가상승률 수준의 성장률이 답보된 상황이란 점이 투자포인트로 꼽히고 있다.

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.