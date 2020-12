중산지구 상승세, 아파트에서 상가로 이어져…정평역 ‘중산 하늘채 메트로스퀘어’ 관심

-계속되는 주택시장 규제, 상가로 발길 돌리는 투자수요

-정평역 초역세권 풍부한 유동인구, 반경 500m 약 8천300여세대 고정고객 확보



계속되는 정부의 주택시장 규제 속에, 투자수요자들이 주택에서 상업시설로 발길을 돌리고 있다.

현 정부가 출범한 2017년 이후 아파트 등 주택시장 내 투기수요 억제를 목적으로한 고강도 부동산 대책이 잇따라 발표되었다. 이달 19일 발표된 공급대책까지 포함하면 벌써 24번째 부동산 대책이 나왔다. 정부는 ‘갭투자 차단’, ‘실수요자 중심 시장 개편’ 등을 내세우면서 다주택자에 대한 취득세 및 보유세 등을 강화하고 청약제도는 물론, 분양권 전매, 대출에 이르기까지 광범위한 규제를 하며 고삐를 죄고 있다.

저금리 기조가 이어지는 가운데, 정부의 주택시장 규제까지 더해지면서 시중의 풍부한 유동자금이 상업용 부동산 등 수익형 부동산으로 흘러 들어가고 있다. 더욱이 아파트 대체 투자상품으로 각광받던 오피스텔도 최근 지방세법 개정안이 시행되며 주거용으로 사용할 경우 주택 추가 매입시 취득세가 중과되면서 수익형 부동산 중에서도 상가투자에 대한 관심이 더욱 높아지고 있다.

이러한 가운데 풍부한 배후수요와 초역세권의 뛰어난 입지를 갖춘 상가가 경산에서 분양을 하고 있어 투자자들의 관심을 모으고 있다.

경산시 중산동 501번지 일대에 위치한 ‘중산 하늘채 메트로스퀘어’는 ‘중산 코오롱하늘채 메트로폴리스’의 단지내 상가로 경산에서도 성장가능성이 높은 최고의 상권이라는 평가다.

‘중산 하늘채 메트로스퀘어’의 입지 장점은 초역세권이 단연 돋보인다. 정평역 2번 출구에서 직선거리로 100여 미터 거리에 위치해 도보 1분이면 다다를 수 있다. 정평역과 중산ㆍ옥산ㆍ정평을 연결하는 길목상권으로 인근 대단지 아파트 입주민을 모두 품는 일명 ‘항아리상권’을 자랑한다.

배후수요도 압도적이다. 1,184세대의 단지내 수요는 이미 확보하였고 세대구성 또한 중대형으로 높은 구매력이 장점이다. 도보활동 범위인 반경 500m 약 8천300여세대도 고정고객도 확보했다. 여기에다 경산 서부권 16만 배후수요, 광역수요층까지 모을 수 있는 우수한 집객력으로 서울의 '샤로수길', 대구의 '동성로'와 같이 경산의 명품 스트리트 상권으로 자리잡을 수 있을 것으로 내다보고 있다.

고급스러우면서도 차별화된 상품성도 집객력을 높여 상가의 가치를 극대화시킨다. 경산 최초이자 최대 규모인 220미터 스트리트형 특화설계로 상가로 편리한 접근성과 동선이 고객을 끌어모을 수 있을 것으로 보인다. 특히 최대 3.3m 광폭 복도와 프랜차이즈 입점이 용이한 전면 폭 5.1m(일부 점포 제외) 설계로 임대에도 유리하다.

‘중산 하늘채 메트로스퀘어’는 내년 4월 입점을 앞두고 선착순 특별할인의 파격적인 분양조건을 내걸고 있다. 빠른 입점으로 자금 회수가 빠르고 중도금 없이 계약금 10%만으로 분양이 가능해 투자자들의 자금 부담을 줄여준다. 전매제한이 없고, 권리금이 없는 신규분양 상가로 환금성도 우수해 투자가치를 높여준다.

지역의 한 부동산 전문가는 “대단지 단지내 고객을 기본으로 확보하면서 정평역 길목상권으로 유동인구 확보에는 최고의 상권”이라며 “상업시설이 부족한 정평역 상권의 수요를 독점적으로 확보할 수 있어 저금리시대에 확실한 투자처로 손색이 없을 것”이라고 전망했다.

한편 상업시설 분양 및 임대 홍보관은 경산시 중산동 501번지 사업지내에 위치한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr