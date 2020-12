한솔교육, 신기한 한글나라 홈스쿨 라이브 방송 12만명 시청

영유아 교육 기업 한솔교육(대표 김인환)이 ‘네이버쇼핑라이브X잼라이브’로 진행된 ‘신기한 한글나라 홈스쿨’ 라이브 방송에서 시작 1시간 만에 누적 시청 횟수 11.4만 명을 돌파했다.

한솔교육은 지난 3일 쇼호스트 조정선과 함께한 ‘네이버쇼핑라이브X잼라이브’를 통해 ‘신기한 한글나라 홈스쿨팩’과 말하는 펜인 피쉬톡, 신기한 캐릭터 손인형을 라이브 쇼핑 특가로 오픈해 높은 판매량을 기록했다.

한솔교육이 라이브 커머스를 시도한 것은 이번이 처음임에도 불구하고 폭발적인 조회수를 기록했다. 방송 1시간 만에 누적 시청 횟수 11.4만 명을 돌파했으며, 현재 기준으로 약 12만 명이 해당 방송을 시청했다. 이로써 신기한 한글나라 홈스쿨 라이브 방송은 네이버쇼핑라이브 전체 라이브 시청수 TOP10 2위에 올랐다.

한솔교육 관계자는 “사실 라이브 커머스 방송은 제품을 홍보하는 목적으로 시작했다. 그런데 고객들이 생각보다 많은 관심을 보였다”며 “앞으로도 라이브 커머스 채널을 통해 고객분들이 남겨주신 댓글을 유심히 보고 제품에 반영해 더 나은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다. 라이브 커머스 방송을 통한 고객 혜택도 더욱 다양하게 준비할 예정”이라고 밝혔다.

한솔교육은 앞으로도 지속적으로 라이브 방송 채널을 통해 방송을 본 고객들만 특가로 구매할 수 있는 혜택을 제공할 계획이다.

한편, 신기한 한글나라 홈스쿨은 한솔교육이 지난 11월 선보인 한글 학습 홈스쿨링 제품이다. 만 3∼5세 아동을 겨냥한 제품으로 기존 동화책 49권 중 30권을 양장판으로 개선하고 한글 학습효과를 높이는 '책 놀이 글자 놀이' 워크북 3권을 추가했다. 아동 트렌드를 반영한 스티커 600장과 홈스쿨 가이드북인 '놀이 가이드북'도 추가로 제공한다.

또한 인공지능(AI) 멘토 서비스를 활용해 아동의 학습과 정서 코칭을 지원한다. AI 멘토 서비스에서는 아동 표정을 인식해 화면을 이탈하거나 학습 집중도가 낮아질 경우 캐릭터가 등장해 실시간 반응형 액션 및 액티비티를 선보이는 등 학습 독려 서비스를 제공한다. 본 제품은 한솔교육 홈페이지 및 네이버 스마트스토어, G마켓, 신세계몰 등 온라인 쇼핑몰에서 구매할 수 있다.

