"VR로 면접·게임·운동까지" KT, 실감미디어 선봬

[아시아경제 구채은 기자] KT가 10일부터 사흘간 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘코리아 가상현실(VR) 페스티벌 2020(이하 KVRF 2020)’에서 다채로운 실감미디어 서비스를 선보인다. VR로 면접을 연습하거나 슈팅게임, 운동, 눈 건강 관리를 할 수 있는 다양한 체험형 서비스를 마련했다.

KT는 KVRF 2020에서 사용자의 두뇌와 신체발달을 돕는 MR 솔루션 ‘KT Real Cube(KT 리얼큐브)’를 선보인다. 또 VR로 구현된 가상 공간에서 콘텐츠를 체험할 수 있는 천재교육 Edu XR 콘텐츠 ‘조선의 궁궐, 경복궁을 찾아서’와 ‘르누아르 뱃놀이 일행의 오찬’ 2종도 준비했다.

이밖에 VR을 활용한 모델하우스 ‘집뷰’, 맞춤형 눈 건강관리 서비스 ‘브이알오알 아이닥터’, 가상면접 서비스 ‘면접의 신’, VR로 보는 명사들의 강연 ‘VRLU(브이알루)’ 등 6종의 슈퍼VR 제휴서비스도 체험해볼 수 있다. 슈팅게임 ‘히든슈터’ 등 KT 실감미디어 기술과 대중성을 결합한 흥미로운 VR콘텐츠들도 준비했다.

특히 이번 전시는 코로나19로 현장 참관이 어려운 이용객들을 위해 360도 로드뷰 실사로 촬영돼 17일부터 19일까지 KVRF 공식 홈페이지에서 온라인으로도 제공될 예정이다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr