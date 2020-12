7개 국어 가능 30대 성소수자, 주중 美대사 물망

부티지지 전 시장, 대선 경선 포기 후 바이든 지지 선언

향후 대선 출마 시 외교안보 경험 필요성

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 피터 부티지지 전 인디애나주 사우스밴드시장이 주중 미국 대사에 임명될 수 있다는 보도가 나왔다.

미 인터넷 매체 악시오스는 8일(현지시간) 소식통을 인용해 바이든 당선인이 부티지지 전 시장을 주중 대사로 고려하고 있다고 전했다. 내년에 그가 주중대사로 부임하게 되면 만39살에 핵심국가 대사직에 오르게 된다.

부티지지는 민주당 대선 경선 과정에서 초반 돌풍을 일으키며 급부상했지만 지지율이 정체되자 사퇴하고 바이든 당선인으로의 후보 단일화에 앞장섰다. 바이든의 승리 후 그가 내각이나 행정부 주요 직위에 임명될 것이라는 전망이 커져왔다.

다만 바이든 당선인이 흑인과 여성, 라틴계에 대한 배려를 고려하면서 부티지지는 장관직 대신 주요국 대사에 임명하는 것으로 가닥이 잡히는 상황이다.

부티지지도 외교안보분야에 관심을 보이고 있다. 악시오스는 그가 보훈처 장관직 하마평에도 올라있지만 바이든 인수위 측에 외교안보 분야의 직책을 맡기를 희망한다는 의사를 전달했다고 설명했다. 그가 최우선으로 희망했던 유엔 주재 미국 대사직은 흑인여성인 린다 토머스 그린필드에게 돌아갔다.

악시오스는 부티지지가 언젠가는 민주당 대선 후보로 나설 것이라는 당내의 기대감을 볼 때 그가 외교 경력을 쌓는 것이 상당한 도움이 될 것이라고 예상했다.

중국 공관장이 미 대통령에 오른 예도 있다. 조지 HW 부시 전 대통령이 그 예다. 부시 전 대통령은 닉슨 행정부에서 향후 주중 미국 대사관으로 발전하게 되는 초대 중국 주재 연락사무소장을 맡았다.

주중 미국 대사직은 주로 경력이 오래된 중량급 정치인들이 차지했던 자리라고 악시오스는 설명했다.

부티지지는 7개국어를 구사할 수 있다. 그는 성소수자이기도 하다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr