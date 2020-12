[아시아경제 라영철 기자] 경기 동두천시가 '동절기 불법 소각' 단속에 들어갔다.

점검 대상은 폐비닐·부직포, 볏짚, 고춧대 불법 소각과 공사장에서 건설 폐목재 등을 연료로 사용하는 행위 등이다.

단속기간은 2021년 3월 31일까지이며 공무원과 명예환경감시원으로 구성된 5개 팀이 단속을 한다.

시는 불법 소각행위집중단속 기간에 소각행위를 적발하면 과태료 부과 등 관련법에 따라 엄격히 조치할 방침이다.

