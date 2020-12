민선 1~6기 단체장 경험 실린 '경기도 목민심서'

경기도 시장·군수協, '오늘 남긴 나의 발자국이 내일은 길이 된다 2' 발간

전직 시장·군수 17명의 행정철학과 정책 추진 경험담 이야기

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 시장·군수협의회는 경기도 민선 1~6기 전직 시장·군수 17명의 행정철학과 정책 추진 경험담을 담은 경기도 목민심서 '오늘 남긴 나의 발자국이 내일은 길이 된다 2'를 발간했다.

지난 7월 전직 단체장 33명이 참여한 경기도 목민심서 1권을 펴낸 데 이어 1권에 참여하지 못한 전직 시장·군수의 이야기를 묶어 2권을 출간한 것이다.

안병용 협의회장은 발간사를 통해 "처음에는 성공적으로 발간해 낼 수 있을까 의구심으로 시작했지만, 책을 발간하고 나니 많은 분이 경기도 지방자치의 역사를 기록한 소중한 책이라는 호평을 해줬다"고 전했다.

이어 "경기도 목민심서에 담긴 전직 시장·군수님들의 기록을 보면서 풀뿌리 민주주의의 정착과 지역발전을 위해 헌신하신 선배님들의 자취를 피부로 느낄 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

이재명 도지사는 축사에서 "경기도 목민심서 1권에 이은 2권 발간을 진심으로 축하한다"면서 "두 권의 경기도 목민심서는 현직 시장·군수님들은 물론 오늘날 공직사회에 계신 공무원 여러분, 미래 공직자를 꿈꾸는 분들께 훌륭한 지침서가 돼 주리라 기대한다"고 말했다.

민선 1기부터 6기까지 역대 경기도 단체장들의 발자취를 되돌아보는 일은 단순한 기록 이상의 경기도에서 꽃 핀 지방자치와 풀뿌리 민주주의의 역사를 느낄 소중한 기회가 될 것이다.

경기도 목민심서, '오늘 남긴 나의 발자국이 내일은 길이 된다' 1권과 2권은 조선 후기 사상가인 다산 정약용이 지방관이 준수하고 집행해야 할 실무들을 집대성한 『목민심서(牧民心書)』에서 착안했다.

책에는 지방자치제가 본격 시행된 지난 25년 동안 경기도 전직 시장·군수들이 재임 시 겪었던 생생한 현장 경험과 어려움을 이겨내고 쟁취한 성과들을 묶은 내용이 실렸다.

경기도 목민심서 2권 제작에는 방제환 동두천시장부터 김윤식 시흥시장까지 모두 17명의 전직 시장·군수가 참여했다.

목민심서 2권은 도내 중·고등학교와 도서관, 경기도 31개 시·군을 포함한 전국 226개 시·군·구에 비치될 예정이다.

