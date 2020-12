민보협 “野 코로나19 은폐의혹은 허위사실…사과해야”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당보좌진협의회는 9일 안병길·유상범 국민의힘 의원이 제기한 민주당 보좌진의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 은폐의혹에 대해 “전수조사 결과 허위사실로 드러났다”며 “민주당 보좌진의 명예를 훼손한 것에 대해 정중히 사과하길 바란다”고 말했다.

민보협은 이날 오후 성명서를 통해 “국회 재난대책본부와 민보협의 전수조사결과 안 의원의 주장은 명백한 거짓”이라며 이같이 밝혔다.

민보협은 “민주당 보좌진들은 21대 국회 개혁입법 과제 완수를 위해 한 사람 한 사람이 방역 사령탑이라고 생각하고 코로나19 방역에 최선을 다해왔다”며 “그런데 야당 초선 의원이 확인되지 않은 감염 사실을 퍼뜨리는 것으로도 모자라, 마치 민주당 보좌진들이 고의로 코로나 감염 사실을 숨긴 것처럼 날조해 급기야 의사 진행을 방해하기까지 했다”고 지적했다.

이어 “이는 국민의힘이 고위공직자범죄수사처(공수처)법과 각종 민생법안 논의 과정에서 보여온 발목잡기 행태의 연장선상에 있다고 해도 과언이 아니다”라며 “확인되지 않은 제보를 바탕으로 허위사실을 유포한 것에 대해 사과하라”고 강조했다.

앞서 안 의원과 유 의원은 이날 열린 국민의힘 의원총회와 본회의 의사진행발언에서 “민주당 보좌진의 코로나19 확진 은폐 의혹이 제기됐지만 명백한 확인과 대처 없이 본회의가 강행됐다”고 지적하며 본회의 중단을 요구하기도 했다.

