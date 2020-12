'지방자치법 개정' 국회 통과‥ 인구 108만 고양시 '특례시'로 지정

자치 권한 커지고 복지 혜택 광역시급 범위로 확대

[아시아경제 라영철 기자] 인구 108만 대도시 경기 고양시가 특례시로 지정됐다.

고양시는 "9일 국회 본회의에서 인구 100만 대도시 특례시 지정을 골자로 하는 '지방자치법 전부개정안'이 의결돼 고양시가 인구 100만 대도시 특례 시에 지정됐다"고 이날 밝혔다.

이로써 1992년 고양군에서 시로 승격한 고양시는, 2014년 인구 100만 대도시로 진입한 후로 6년 만에 특례시가 됐다.

특히, 특례시 추진을 통해 울산광역시 지정 이후 중단된 인구 100만 이상 대도시에 대한 광역도시의 권한과 재량이 부여될 근거가 마련됐다.

특례 권한을 부여받으면 정부와 직접 교섭을 통해 정부 공모사업 및 대규모 재정투자사업 유치가 쉬워진다. 행정절차에서는 도를 경유하지 않게 돼 신속한 행정서비스 제공이 가능해진다.

또한 중앙정부 및 도 사무의 이양으로 광역시급으로 자치 권한이 커지고, 시민의 복지혜택 측면에서 광역시 기준이 적용되면 수혜 범위가 확대된다.

국회를 통과한 지방자치법 전부개정안은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행되며, 지방자치법 전부개정안 통과 후 1년 이내에 시행령 개정을 통해 특례시에 대한 특례가 규정된다.

1988년 이후 30여 년 만에 전면 개정되는 지방자치법 전부개정안은 민선 지방자치 출범 이후 변화된 지방 행정환경을 반영한다.

이재준 고양시장은 "도시 규모에 맞는 새로운 지위를 부여해달라는 우리의 간절한 소망이 드디어 이루어졌다"면서 "특례시가 2022년 성공적인 데뷔를 할 수 있도록 시민의 지지와 참여"를 당부했다.

시는 앞서 지난 2018년 8월 고양·수원·용인·창원 4개 대도시가 뜻을 모아 인구 100만 대도시 특례시 실현 상생 협약식을 열어 공동대응 기구 출범, 토론회와 포럼, 100만 특례시 권한 발굴 공동연구용역 등 특례시 지정 노력을 해왔다.

라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr